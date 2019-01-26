Ведущий "60 минут" вступился за избитую в ПАСЕ жену

​Он назвал виновных в нападении "рогулями"

Супруг российской журналистки и телеведущей Ольги Скабеевой Евгений Попов, который ведет программу "60 минут", прокомментировал инцидент со своей женой, который произошел на полях ПАСЕ. Об этом он написал в своем Facebook.

Попов подчеркнул, что члены делегации Украины совершили серьезное правонарушение, когда толкнули и оскорбили журналиста. "В случае с Ольгой очевидно, что этот "рогуль" применил насилие к журналисту. Следом вступился депутат Верховной Рады Береза, а уже потом вице-спикер Рады Ирина Геращенко благодарит в Facebook за физическую поддержку", - отметил телеведущий.

Поведение Березы муж Скабеевой назвал недопустимым. Он подчеркнул, что депутат Верховной Рады написал "кучу оскорблений в адрес Ольги" в соцсетях и говорит, что не жалеет о содеянном. В инциденте принял участие и журналист "Европейской правды" Сергей Сидоренко. По словам Попова, этот человек "очень испугался" за аккредитацию и безвиз. "После всего этого депутат Верховной Рады пишет в комментариях коллеге: "Не бойся. Тебе ничего не будет", - недоумевает Попов.

По его словам, если бы российский бизнесмен или политик схожим образом поступил с иностранным журналистом, то санкции были бы введены на следующий же день.

24 января Береза толкнул и оскорбил Скабееву, когда она пыталась задать вице-спикеру Верховной Рады Ирине Геращенко вопрос о судьбе российских граждан, которых удерживают киевские власти.

Сама журналистка отметила, что депутата Рады повел себя "как дикарь". По ее словам, мировое сообщество, "попустительствует всему происходящему, что недопустимо".

Также ситуацию прокомментировал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он потребовал от украинского парламентария извиниться перед женщиной. По его словам, "найдется истинный мужчина, который в любом месте его достанет и с размаху влепит звонкую оплеуху".