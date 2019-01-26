ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ведущий "60 минут" вступился за избитую в ПАСЕ жену

12:55
  • суббота
  • 26 января 2019

​Он назвал виновных в нападении "рогулями"

Супруг российской журналистки и телеведущей Ольги Скабеевой Евгений Попов, который ведет программу "60 минут", прокомментировал инцидент со своей женой, который произошел на полях ПАСЕ. Об этом он написал в своем Facebook.
Скабеева сердечно отблагодарила Кадырова за защиту

Попов подчеркнул, что члены делегации Украины совершили серьезное правонарушение, когда толкнули и оскорбили журналиста. "В случае с Ольгой очевидно, что этот "рогуль" применил насилие к журналисту. Следом вступился депутат Верховной Рады Береза, а уже потом вице-спикер Рады Ирина Геращенко благодарит в Facebook за физическую поддержку", - отметил телеведущий.

Поведение Березы муж Скабеевой назвал недопустимым. Он подчеркнул, что депутат Верховной Рады написал "кучу оскорблений в адрес Ольги" в соцсетях и говорит, что не жалеет о содеянном. В инциденте принял участие и журналист "Европейской правды" Сергей Сидоренко. По словам Попова, этот человек "очень испугался" за аккредитацию и безвиз. "После всего этого депутат Верховной Рады пишет в комментариях коллеге: "Не бойся. Тебе ничего не будет", - недоумевает Попов.

По его словам, если бы российский бизнесмен или политик схожим образом поступил с иностранным журналистом, то санкции были бы введены на следующий же день.

24 января Береза толкнул и оскорбил Скабееву, когда она пыталась задать вице-спикеру Верховной Рады Ирине Геращенко вопрос о судьбе российских граждан, которых удерживают киевские власти.

Сама журналистка отметила, что депутата Рады повел себя "как дикарь". По ее словам, мировое сообщество, "попустительствует всему происходящему, что недопустимо".

Также ситуацию прокомментировал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он потребовал от украинского парламентария извиниться перед женщиной. По его словам, "найдется истинный мужчина, который в любом месте его достанет и с размаху влепит звонкую оплеуху".

Главное сегодня
Журналист и телеведущий Евгений Попов
Журналист и телеведущий Евгений Попов
Российская журналистка Ольга Скабеева
Российская журналистка Ольга Скабеева
Депутат Верховной рады Украины Владимир Береза оскорбил российскую журналистку Ольгу Скабееву
Депутат Верховной рады Украины Владимир Береза оскорбил российскую журналистку Ольгу Скабееву
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.