ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Господи позор какой": Тарасова разнесла россиян на ЧЕ по фигурному катанию

15:51
  • суббота
  • 26 января 2019

Самарин стал вторым на чемпионате Европы, остальные россияне провалились

В Минске состоялись выступления мужчин в произвольных программах на чемпионате Европы по фигурному катанию. Россиянин Александр Самарин занял второе место. Победителем стал испанец Хавьер Фернандес, для которого успех стал седьмым на этих турнирах.
Тарасова назвала причину провала Загитовой

Остальные россияне провалились. Михаил Коляда занял только пятое место, а Максим Ковтун и вовсе – 14-е. Последний фигурист сорвал все прыжки и получил худшие баллы за технику среди всех фигуристов.

Выступление Ковтуна жестко прокомментировала известный тренер Татьяна Тарасова. "Господи, позор какой-то! Честное слово – просто амок. Да, но если амок – сидите дома. Просто стыдно", - отметила она в эфире "Первого канала".

Также Тарасова подчеркнула, что у России есть, кем его менять, передает Sports.ru. По ее мнению российские фигуристы приезжают на чемпионат Европы "не за десятыми и одиннадцатыми местами".

Накануне, 25 января, состоялись выступления девушек на произвольной программе. Лучшей оказалась еще одна россиянка Софья Самодурова. Олимпийская чемпионка Загитова допустила несколько ошибок и один раз упала. В результате фигуристка стала второй.

Главное сегодня
Александр Самарин
Александр Самарин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.