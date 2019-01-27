Названо место похорон Владимира Черникова

Черникова похоронят рядом с отцом на Троекуровском кладбище

Руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы Владимир Черников будет похоронен 29 января, во вторник, на Троекуровском кладбище.

Как сообщил ТАСС источник в мэрии, Черников будет похоронен рядом с могилой отца. Гражданская панихида может пройти 29 января в здании мэрии на улице Новый Арбат, пишет агентство "Москва".

О смерти Владимира Черникова стало известно 27 января. Ему было 54 года. По предварительным данным, он скончался от острой сердечно-сосудистой недостаточности.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников назвал уход Черникова тяжелой утратой. "Трудолюбивый, принципиальный, профессионал. Ценю нашу дружбу. Знал Владимира как отзывчивого и открытого человека. Тяжелая утрата... Светлая память!", - написал он в Twitter.

Владимир Черников родился 8 сентября 1964 года в Москве. Имел юридическое и экономическое образование. В 1998 году начал работать на телевидении, вел собственную программу "На дорогах России" на канале ВГТРК. Позднее он вспоминал, что работа на телевидении дала ему бесценный опыт общения с людьми и журналистами. Входил в состав директоров телеканала "ТВ Центр".

На работу в мэрию Москвы перешел в конце декабря 2010 года. Тогда он возглавил департамент СМИ и рекламы. В 2015-м назначен главой департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма Москвы. С октября 2016 года — руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.