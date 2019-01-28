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Два российских спортсмена попались на мельдонии

17:32
  • понедельник
  • 28 января 2019

Скандалы с употреблением "безвредного" мельдония продолжаются

Двух российских легкоатлетов уличили в употреблении мельдония, что является нарушением антидопинговых правил. Об этом сообщает Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА).

18-летний Алексей Киселев (бег на средние дистанции) и 35-летний Василий Минаев (марафонский бег) дисквалифицированы на четыре года, сообщает РИА Новости.

Ранее российского керлингиста Александра Крушельницкого лишили бронзовой медали и дисквалифицировали на четыре года за то, что в его пробе, которую он сдал во время Олимпиады 2018 года, был обнаружен мельдоний.

По данным WADA, мельдоний применяют в спорте, чтобы повысить выносливость организма к высоким физическим нагрузкам. Вещество попало в список запрещенных 1 января 2016 года. При этом многие эксперты отмечали, что оно не оказывает существенного влияния на организм, а в некоторых видах спорта его прием лишен смысла.

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