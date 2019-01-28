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"Ничего удивительного": Кадыров отреагировал на поражение Емельяненко

18:08
  • понедельник
  • 28 января 2019

Он предложил бойцу привести себя в порядок в клубе "Ахмат"

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал бой между российским бойцом Федором Емельяненко и американцем Райном Бейдером. В споре за чемпионский пояс Bellator победу одержал представитель США.
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Чеченский лидер подчеркнул в своем Telegram-канале, что глубоко опечален поражением Емельяненко. Самым обидным он назвал то, как легко россиянин проиграл этот поединок, оказавшись в нокауте спустя всего 35 секунд после начала.

"Не надо быть экспертом в области смешанных единоборств, чтобы понять: Федор Емельяненко оказался не готовым к бою. Некогда грозный "Последний Император" выглядел совершенно беспомощно. И я не нахожу в этом ничего удивительного", - приводит слова Кадырова "Интерфакс".

По мнению главы Чечни, в последнее время Емельяненко больше занимался политикой и саморекламой, чем спортом. Это привело к тому, что "Последний император" "разочаровал миллионы болельщиков в разных уголках мира". "В том числе и меня!" – подчеркнул Кадыров.

Тем не менее, чеченский лидер решил поддержать Емельяненко. Он пригласил его на сборы в РСК "Ахмат". При этом Кадыров напомнил, что ранее "Последний император" потратил "на беспочвенную критику" клуба много драгоценного времени. По его словам, спустя какое-то время Емельяненко будет достойно выглядеть в октагоне. "Все-таки негоже человеку, который носит громкое имя "Последний Император" и является надеждой болельщиков, лежать на настиле спустя 35 секунд после старта поединка", - добавил он.

Ранее 42-летний Федор Емельяненко проиграл 35-летнему американцу Райану Бейдеру в финале Гран-при Bellator. Представитель США одержал победу нокаутом в первом раунде. Бой завершился на 35-й секунде.

В 2016 году между Рамзаном Кадыровым и Федором Емельяненко разгорелся конфликт. Боец резко осудил проведение боев с участием детей на соревнованиях, которые проходили в Грозном. По его словам, такие поединки губительны для детской психики и здоровья. Кроме того, его возмутило, что дети избивали друг друга на глазах у радостных взрослых. За тем, что происходило на арене Кадыров наблюдал лично.

Чеченский лидер ответил, что турнир являлся частью программы помощи детям и приобщения молодежи к спорту. Также в интернете начали появляться заявления с призывом к Емельяненко ответить за свои слова. В итоге Кадыров призвал людей отказаться от публикаций записей, затрагивающих честь и достоинство спортсмена.

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