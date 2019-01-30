ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лимузины Путина испытали сибирскими морозами (видео)

17:33
  • среда
  • 30 января 2019

Автомобили проекта "Кортеж" заметили на Ямале

В городе Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа заметили президентские лимузины проекта "Кортеж". Видео, на которых видны автомобили премиум-класса в черном и белом цветах, опубликовали в соцсетях местные жители.

Сначала очевидцы подумали, что в город приехал сам Владимир Путин, однако эту версию подвергли сомнению. По мнению горожан, тогда в Ноябрьске "все было бы перекрыто".

Как удалось выяснить URA.RU, лимузины привезли в Ноябрьск для испытаний в суровых климатических условиях. На Ямале сейчас стоят аномальные холода, температура опускается до -50. Источник издания в местной администрации пояснил, что на президентских лимузинах стоит китайская пневматическая подвеска, именно ее конструкторы и хотят проверить.

Лимузин Aurus Senat был построен в рамках проекта "Кортеж" научным центром НАМИ. Впервые его показали во время церемонии инаугурации 7 мая, с тех пор Владимир Путин часто передвигается на нем, в том числе за границей. В середине января лимузином Aurus начал пользоваться премьер-министр Дмитрий Медведев.

Новости по теме
Российский лимузин Aurus проекта "Кортеж"
Российский лимузин Aurus проекта "Кортеж"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.