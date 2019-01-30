Лимузины Путина испытали сибирскими морозами (видео)

Автомобили проекта "Кортеж" заметили на Ямале

В городе Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа заметили президентские лимузины проекта "Кортеж". Видео, на которых видны автомобили премиум-класса в черном и белом цветах, опубликовали в соцсетях местные жители.

Сначала очевидцы подумали, что в город приехал сам Владимир Путин, однако эту версию подвергли сомнению. По мнению горожан, тогда в Ноябрьске "все было бы перекрыто".

Как удалось выяснить URA.RU, лимузины привезли в Ноябрьск для испытаний в суровых климатических условиях. На Ямале сейчас стоят аномальные холода, температура опускается до -50. Источник издания в местной администрации пояснил, что на президентских лимузинах стоит китайская пневматическая подвеска, именно ее конструкторы и хотят проверить.

Лимузин Aurus Senat был построен в рамках проекта "Кортеж" научным центром НАМИ. Впервые его показали во время церемонии инаугурации 7 мая, с тех пор Владимир Путин часто передвигается на нем, в том числе за границей. В середине января лимузином Aurus начал пользоваться премьер-министр Дмитрий Медведев.