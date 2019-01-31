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Власти Москвы опровергли сообщения о перебоях в поставках продуктов

09:29
  • четверг
  • 31 января 2019

Работающие на постоянной основе компании имеют долгосрочные пропуска

В Москве нет никаких проблем с доставкой продуктов в магазины, об этом ТВЦ.ru заявили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Все постоянно работающие логистические компании имеют свои пропуска – сейчас действуют 76 тысяч годовых пропусков на въезд в город в течение 24 часов. Две тысячи грузовых автомобилей имеют разовый пропуск, который оформляется в срок до 8 часов с момента заявки.

"Этого количества более чем достаточно, чтобы обеспечить транспортными услугами город в два раза больше по размеру, чем Москва", - подчеркнули в департаменте.

Ранее газета "Коммерсант" написала, что из-за изменения порядка подачи заявок и выдачи пропусков для грузовых автомобилей могут подорожать продукты, а также начаться перебои с их поставками.

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