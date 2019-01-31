Ахеджакова попросила оставить ее в покое

Актриса назвала конфликт с Максимом Галкиным ерундой

Лия Ахеджакова отреагировала на продолжение конфликта с Максимом Галкиным. В беседе с корреспондентом ТВЦ.RU народная артистка назвала происходящее ерундой и попросила оставить ее в покое.

По словам актрисы, шум вокруг конфликта с Галкиным развернулся незаслуженно. "Неужели больше не о чем [говорить]? Вы не представляете, сколько звонков сегодня! Видимо, не о чем говорить совершенно", -воскликнула Ахеджакова.

Ранее в одном из интервью прославленная актриса выразила недовольство пародией Максима Галкина. Лия Ахеджакова заявила, что пародист издевается над ней ради успеха, и попросила больше не спекулировать на ее имени.

Ответ Максима Галкина не заставил себя ждать. В своем инстаграме он заявил, что не хотел обидеть легендарную актрису, но попросил не лишать его права на свободу слова и самовыражения, за которые она сама же столько лет и борется.

"Вы как давний непримиримый борец с режимом - желанный участник моих пародий, тем более Ваша яркая манера талантливой актрисы позволяет это делать интересно и узнаваемо. Я могу нравиться или нет, но я делаю то, что по моему усмотрению достойно пародии. Пародия и сатира - это часть того свободного общества, за которое Вы выступаете", - заявил Галкин.

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