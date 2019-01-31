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Зеленский неожиданно опередил Тимошенко

16:05
  • четверг
  • 31 января 2019

Президентская гонка на Украине набирает обороты

Актер и шоумен Владимир Зеленский вырвался в лидеры предвыборной гонки на Украине. Это показывают последние опросы. За комика готовы проголосовать 19% респондентов.

Немногим хуже дела обстоят у лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко, которая считается одним из главных претендентов на пост президента. За нее голоса готовы отдать 18,2% респондентов, за нынешнего главу государства Петра Порошенко – чуть более 15%, отмечает "Газета.Ru".

Более ранний опрос избирателей показывал лидерство Тимошенко. Она опережала Зеленского более чем на 7%.

Порошенко объявил, что баллотируется на второй срок 29 января. По его словам, Киев нуждается в мире с Москвой. Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года.

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