Сколько Киев заплатил за провокацию в Керченском проливе

На Украине готовят "азовский пакет" санкций

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассказал об ущербе, который был нанесен морской отрасли страны из-за произошедшего в Керченском проливе в ноябре 2018 года. По его словам, сумма равна 10 миллиардам гривен (360 миллионов долларов).

"Это огромная сумма, цифра приближается к отметке 10 миллиардов гривен, если брать в совокупности и государственные предприятия, и "Администрацию морских портов Украины", и влияние на регион", - подчеркнул Омелян.

Сейчас наблюдается улучшение ситуации с проходом судов по Керченскому проливу, добавил он. Кроме того, в настоящее время во избежание убытков судовладельцы начали переориентировать свои грузы с Азовского моря в порты, которые расположены в акватории Черного моря, передает УНИАН. Также он отметил, что Украина и международные партнеры готовят "азовский пакет" санкций из-за действий России в Керченском проливе.

Инцидент в Керченском проливе произошел в конце ноября 2018 года. Украинские моряки нарушили государственную границу и были задержаны пограничниками. Сейчас они находятся в СИЗО в Москве.

После этого власти Крыма озвучили условие для прохождения украинских кораблей в Азовское море. По словам вице-премьера правительства полуострова Георгия Мурадова, необходимо соблюдать международные правила прохождения водных пространств.