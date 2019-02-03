Умер пьяным в курилке: официальные данные о смерти Децла

Смерть Кирилла Толмацкого подтвердили в МВД

Появились первые официальные данные о смерти Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимом Децл. Как сообщили в региональном МВД, рэпер пил и курил во время выступления.

Трагедия произошла на корпоративе в Ижевске. После выступления Толмацкий покинул зал. Изначально говорилось, что он пошел в гримерку. Однако в полиции эти данные опровергли.

"Курил, употреблял спиртное. Умер в курилке", - заявили в МВД, телефонограмму министерства приводит агентство ФАН. Отмечается, что медики прибыли к музыканту очень быстро, но врачам не удалось спасти Децла, он скончался мгновенно.

Напомним, Кирилл Толмацкий умер после выступления в Ижевске. Артисту было 35 лет. По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца.