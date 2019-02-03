ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Умер пьяным в курилке: официальные данные о смерти Децла

09:11
  • воскресенье
  • 03 февраля 2019

Смерть Кирилла Толмацкого подтвердили в МВД

Появились первые официальные данные о смерти Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимом Децл. Как сообщили в региональном МВД, рэпер пил и курил во время выступления.
Опубликовано видео последнего выступления Децла

Трагедия произошла на корпоративе в Ижевске. После выступления Толмацкий покинул зал. Изначально говорилось, что он пошел в гримерку. Однако в полиции эти данные опровергли. 

"Курил, употреблял спиртное. Умер в курилке", - заявили в МВД, телефонограмму министерства приводит агентство ФАН. Отмечается, что медики прибыли к музыканту очень быстро, но врачам не удалось спасти Децла, он скончался мгновенно.

Напомним, Кирилл Толмацкий умер после выступления в Ижевске. Артисту было 35 лет. По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца.

Читайте также:
Главное сегодня
Децл (Кирилл Толмацкий)
Децл (Кирилл Толмацкий)
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.