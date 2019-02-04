Шокирующее видео из клуба: Децла реанимировали льдом

На кадрах запечатлено, как сотрудники заведения до приезда медиков пытались спасти рэпера

В Сети появилось видео из ижевского клуба, в котором после выступления скончался Кирилл Толмацкий. На кадрах запечатлено, как сотрудники заведения до приезда медиков пытались спасти Децла.

Судя по записи, персонал принес ведерко со льдом, воду. Один из сотрудников вспомнил про дежурную аптечку. Люди суетились, пытаясь помочь артисту. Никто не остался в стороне. Видео опубликовал паблик "Следак шепнул".

Напомним, Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, скончался в ночь на 3 февраля. Артисту было 35 лет. По предварительным данным, после выступления у него остановилось сердце.