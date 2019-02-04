Дапкунайте пропала после смертельного пожара в Москве

Актриса не выходит на связь

После пожара, который произошел в центре Москвы в ночь на 4 февраля, пропала актриса Ингеборга Дапкунайте. Как рассказал агент Раиса Фомина, артистка не выходит на связь.

Квартира Дапкунайте находится именно в том крыле, где ночью начался пожар. "Не знаю вообще ничего", — заявила Фомина.

Ранее сообщалось, что жертвами ЧП стали четыре человека. Трое жильцов пострадали, более 40 эвакуированы.

Пожар произошел в так называемом "звездном" доме. Здание дореволюционной постройки относится к объектам культурного наследия, передает "Газета.ру" со ссылкой на РИА ФАН.