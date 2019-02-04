Обнародованы секретные документы о гибели группы Дятлова

Прокуратура может рассмотреть криминальные и техногенные версии произошедшего

Глава управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области Андрей Курьяков рассказал, что "все фантастические версии" о гибели группы Игоря Дятлова в 1959 году отброшены. По его словам, конспирологические версии, связанные с причастностью органов власти, также исключены.

Говоря о ходе расследования, он отметил, что прокуратура запросила все документы, которые могут относиться к трагедии прямо или косвенно. Они не являются секретными. С некоторых гриф секретности был снят 20-30 лет назад.

"Например, есть переписка прокурора с туристическим клубом Ивделя, и там 15 коробок, которые мы начинаем перебирать. Может быть, там что-то и относится (к гибели группы Дятлова)", - приводит его слова ТАСС.

Кроме того, Курьяков отметил, что запрошены документы из партийных архивов, исполкомов, МВД, а также иных органов. Если будет найден хотя бы один документ, который укажет на иные обстоятельства событий, то количество версий произошедшего сразу увеличится.

Как сообщает "Российская газета", в случае, если будет хоть малейшая зацепка, которая говорит о техногенной или криминальной природе происшествия, то эту версию рассмотрят. "Задача прокуратуры в данном случае - поставить окончательную точку в деле", - подчеркнул он.

Ранее в Екатеринбурге представили архивный документ, связанный с расследованием дела о гибели девяти человек в Свердловской области в конце 50-х годов. Это сделал исследователь Олег Архипов. По его словам, он может указывать на фальсификацию уголовного дела по факту произошедшего.

Перед этим Генпрокуратура России опровергла версию о том, что о гибели группы Дятлова знали за две недели до ее обнаружения. Теперь ведомство намерено заново расследовать гибель туристов на Северном Урале в 1959 году.

Всего существует 75 версий произошедшего, из них наиболее вероятны три. Все они связаны с природными явлениями.