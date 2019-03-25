"Серега свое отжил": привязавший к рельсам пса объяснил свой поступок

Действия хозяина не останутся безнаказанными

В Ленинградской области произошла чудовищная ситуация. Местный житель привязал собаку к рельсам и оставил умирать. Инцидент мог бы закончиться трагично, если бы не равнодушие машиниста – он остановил состав, отвязал животное и отвел его подальше от путей.

Зоозащитники бросились на поиски спасенного пса, благо машинист успел сделать фото. Спустя несколько дней животное нашли в доме у поселка Коммунар.

Как выяснилось, владельцем собаки оказался 40-летний мужчина, живущий вместе с родителями. В день, когда животное чуть не погибло, они заметили его пропажу, но не стали искать, так как торопились на работу.

Владелец собаки заявил, что 14-летний пес по кличке Серега "свое отжил". При этом мужчина не подтвердил и не опроверг свою причастность к инциденту. На просьбы волонтеров отдать им собаку он ответил отказом. Теперь зоозащитники намерены привлечь нерадивого хозяина к уголовной ответственности за жестокое обращение с животным.