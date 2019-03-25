ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Серега свое отжил": привязавший к рельсам пса объяснил свой поступок

09:39
  • понедельник
  • 25 марта 2019

Действия хозяина не останутся безнаказанными

В Ленинградской области произошла чудовищная ситуация. Местный житель привязал собаку к рельсам и оставил умирать. Инцидент мог бы закончиться трагично, если бы не равнодушие машиниста – он остановил состав, отвязал животное и отвел его подальше от путей.
Выбросивший собаку на парковке москвич нелепо оправдался

Зоозащитники бросились на поиски спасенного пса, благо машинист успел сделать фото. Спустя несколько дней животное нашли в доме у поселка Коммунар.

Как выяснилось, владельцем собаки оказался 40-летний мужчина, живущий вместе с родителями. В день, когда животное чуть не погибло, они заметили его пропажу, но не стали искать, так как торопились на работу.

Владелец собаки заявил, что 14-летний пес по кличке Серега "свое отжил". При этом мужчина не подтвердил и не опроверг свою причастность к инциденту. На просьбы волонтеров отдать им собаку он ответил отказом. Теперь зоозащитники намерены привлечь нерадивого хозяина к уголовной ответственности за жестокое обращение с животным.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Читайте также:
Новости по теме
Собака привязана к рельсам
Собака привязана к рельсам
Владелец собаки
Владелец собаки
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.