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Экс-губернатора Ишаева задержали за хищения у "Роснефти"

15:56
  • четверг
  • 28 марта 2019

Бывшему чиновнику грозит до 10 лет лишения свободы

Следственный комитет подтвердил задержание бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева. Как сообщили ТВЦ.RU в ведомстве, в отношении экс-чиновника возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере у компании "Роснефть".

В СКР рассказали, что в период с 2014 по 2017 годы Ишаев, занимая должность вице-президента ПАО "Роснефть", способствовал заключению с принадлежащей ему фирмой договоров аренды помещения для нужд представительства "Роснефти" в Хабаровском крае. При этом стоимость была явно завышена. 

Помимо Ишаева по уголовному делу проходят "иные лица", фамилии которых Следственный комитет не назвал. В настоящее время бывший губернатор задержан, проводятся обыски. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

По части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Виктору Ишаеву грозит до 10 лет лишения свободы. Ранее сообщалось, что экс-чиновник проходит фигурантом дела о злоупотреблениях при лесозаготовках.

 

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