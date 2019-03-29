Виновник смертельного ДТП сдался полиции по требованию Кадырова

В аварии на Можайском шоссе в Москве погибли мать и дочь

Водитель Mercedes Gelandewagen Муслим Джамбеков, виновник ДТП с двумя погибшими на Можайском шоссе, пришел в полицию с повинной после требования главы Чечни Рамзана Кадырова.

Лидер Чечни опубликовал видеообращение, в котором призвал Джамбекова незамедлительно явиться в полицию, не "позорить свой род" и ответить за преступление. Виновник ДТП объявился менее чем через сутки.

"Я сочувствую, что вот так все произошло. Это ненамеренно было. <…> Я приношу соболезнования родным и близким пострадавших, извиняюсь перед своим родом и жителями России за то, что вот так все произошло", - заявил Джамбеков.

Свой побег с места ДТП он объяснил тем, что находился шоковом состоянии и получил травму при аварии. "Этим он якобы объясняет свой поступок, который на самом деле не красит мужчину, более того, является позорным", - заявил Кадыров.

ДТП произошло в ночь на 25 марта. Водитель Gelandewagen выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Нива", в котором ехала семья из трех человек: мужчина, женщина и 14-летняя девочка. В результате столкновения, мать скончалась на месте, девочка - умерла в больнице, а глава семейства получил травмы.

Виновник ДТП скрылся с места происшествия. СМИ сообщили, что машина принадлежит чемпиону мира в ММО Рахману Дудаеву, но за рулем в день трагедии находился его друг Джамбеков. Позднее спортсмен рассказал, что продал машину год назад.