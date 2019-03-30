Пристыженный Кадыровым виновник смертельного ДТП доставлен в Москву

В субботу ему должны избрать меру пресечения

Предполагаемого виновника смертельного ДТП на Можайском шоссе в Москве в субботу доставили из Грозного в столицу. Об этом сообщили в МВД, передает "ТВ Центр".

В ближайшее время Муслима Джамбекова передадут сотрудникам Следственного комитета. Как ожидается, уже 30 марта ему предъявят обвинение, а затем изберут меру пресечения.

В ночь на 25 марта Gelandewagen Джамбекова столкнулся с "Нивой", в которой находилась семья из трёх человек. В результате аварии погибли женщина и ребёнок. Отец семейства в больнице. Джамбеков скрылся с места ДТП и уехал в Чеченскую республику, где позже сдался властям и признал свою вину.