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Европеец Порошенко отказался устраивать дебаты в "Олимпийском"

21:11
  • среда
  • 03 апреля 2019

Президент предпочитает классику – студийные встречи

Действующий президент Украины Петр Порошенко отказался участвовать в дебатах на стадионе "Олимпийский" в Киеве, туда может прийти только президент Федерации футбола.
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Об этом заявили в "Блоке Петра Порошенко". "Президент Порошенко - европеец и он на стадионе не будет встречаться, он будет встречаться в телестудии, где должны профессионально состояться дебаты", - цитирует ТАСС депутата Марию Ионову. Тем не менее, официальной реакции Порошенко на предложение Зеленского пока нет.

Ранее Зеленский опубликовал видеообращение, в котором заявил, что согласен на дебаты с Порошенко, но при трех условиях: дебаты должны пройти на стадионе Олимпийский в Киеве, кандидаты в президенты должны провериться на алкоголизм, а Порошенко должен опровергнуть все оскорбления, высказанные в адрес оппонента.

Второй этап выборов на Украине пройдет 21 апреля. За пост президента будут бороться Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Несмотря на то, что в первом туре шоумен набрал в два раза больше голосов, он может проиграть действующему президенту, за которым стоит мощный административный ресурс.

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