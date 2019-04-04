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Вы едите это каждый день. Названы мешающие похудеть продукты

09:14
  • четверг
  • 04 апреля 2019

Это свежие овощи, ягоды, фрукты и многое другое

Названы продукты, которые мешают сбросить лишний вес. Список привела диетолог и эксперт по правильному питанию Ольга Усенко.

По ее словам, от жира человек не избавится, если будет есть свежие овощи. Они вызывают процесс брожения в организме, а также нарушают пищеварение. Чтобы свести брожение к минимуму, необходимо есть овощи термически обработанными.

Усенко добавила, что брожение могут вызывать белокочанная и квашеная капуста, картошка, помидоры, горох, фасоль, лук, чеснок, петрушка, укроп, кинза, щавель. Также в перечень попали ягоды и фрукты: цитрусовые, бананы, груши, яблоки, виноград, персики, абрикос, чернослив и другие, пишет газета "Известия".

По словам специалиста, употребление продуктов натощак приводит к сильному метеоризму. Особенно тяжело для организма сочетание с молочными продуктами.

Не стоит есть худеющим и каши, мюсли, кукурузу, отруби, дрожжевые изделия, такие, как хлеб, пироги, сдоба. Под запретом омлет, яичница, молочные продукты, свинина, баранина, говядина, мясо утки, кондитерские изделия, рыба и морепродукты, газированные напитки, пиво, квас, соки из пакета, кисели.

Диетолог добавила, что люди должны "чувствовать свой организм". Им нужно следить за балансом жиров, белков и углеводов. Они должны понимать реакцию организма на продукты, следовать режиму, выдерживать порции.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург опроверг данные исследования американских ученых о пользе пива для похудания. По его словам, полезных доз алкоголя не существует.

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