Умер Георгий Данелия

Режиссеру было 88 лет

В Москве на 89-м году жизни скончался знаменитый режиссер Георгий Данелия. В феврале его госпитализировали с воспалением легких.

Об этом сообщает "Новая газета" со ссылкой на семью Данелии. В больницу режиссер попал 24 февраля. Медики поместили его в реанимацию и ввели в искусственную кому для стабилизации состояния. Из-за проблем с дыханием его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. 26 февраля он был выведен из комы.

1 апреля жена кинодела Галина Юркова-Данелия рассказала, что супруг чувствует себя лучше. По ее словам, он начал самостоятельно дышать. При этом она подчеркнула, что выписывать его врачи пока не собираются.

Данелия работал над такими фильмами как "Джентльмены удачи", "Я шагаю по Москве", "Кин-дза-дза", "Мимино" и многими другими. Также он снялся в эпизодических ролях в нескольких кинокартинах.

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