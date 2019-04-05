Опубликовано видео ракетных стрельб в Черном море

Участвовали катера "Ивановец", а также "Р-60"

В Черном море российские корабли провели стрельбы противокорабельными ракетами. В ходе учений они поразили надводные цели, передает ТВЦ.RU.

Как рассказал начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексей Рулёв, в маневрах участвовали катера "Ивановец", а также "Р-60". Удары по надводным целям наносились противокорабельными ракетами "Москит". Цель состояла из двух щитов-мишеней. Она имитировала отряд кораблей "противника" и находились на расстоянии более 30 морских миль (более 55 километров). Во время учений морской полигон был закрыт для гражданского судоходства, рассказали в Минобороны.

До этого экипажи ракетных катеров, которые выполняли задачи в составе корабельной ударной группы, провели тренировки по уничтожению отряда кораблей условного противника нанесением ракетного удара.

В конце марта в Черное море вошли несколько фрегатов НАТО. Корабли осуществляли "патрулирование" в преддверии плановых учений "Морской щит — 2019". Об этом заявили в альянсе.