"Я доходил до края несколько раз": Харатьян откровенно рассказал о своем алкоголизме

Актер не скрывает прошлые ошибки

Дмитрий Харатьян пришел в студию программы Киры Прошутинской "Он и Она". Премьера передачи состоится на канале "ТВ Центр" в пятницу, 5 апреля, в 23:10.

В ходе интервью Харатьян поразил своими откровениями. Когда ведущая спросила Дмитрия о ДТП, в которые он неоднократно попадал, артист признался в пагубном пристрастии.

"Я бросил пить. И уже 15 лет не пью. Всё закономерно, всё не случайно. Это были звонки. Все эти звоночки, кроме первого раза. Тогда были с Мариной, супругой. Это была первая машина, не было никакого опыта. Я в течение полутора суток перегонял машину из Евпатории. Но за километр от дома мы перевернулись из-за моей невнимательности и неопытности как водителя. А остальные все разы я был в алкогольном опьянении", - честно сказал Харатьян.

По словам артиста, в 37 лет у него случилась жуткая депрессия, затянувшаяся на полтора года. "Мне ничего не помогало. Я тогда ещё к врачам не обращался. Хотя зря, надо обращаться на самом деле к психотерапевтам. Не надо этого стесняться. Это уже тоже опыт", - отметил он.

Чувства, которые испытывал в тот год, Харатьян помнит до сих пор. "Я не хотел просыпаться. Я понимал, что утро. И я... опять закрывался одеялом и говорил: "Я не хочу, не хочу в эту жизнь". Ничего вообще не хотелось, кроме того, чтобы закрыться и как бы уснуть. Но это не смерть. Это полное отрешение от внешнего мира", - поделился актер.

Спасал Харатьяна от трагедии, по его признанию, инстинкт самосохранения. "Я доходил до края несколько раз. Я реально не просто депрессией доходил, а просто алкоголем доходил", - рассказал он.

Свою зависимость Дмитрий не скрывает, так как считает, что его пример может вдохновить кого-то побороть свою зависимость и жить дальше без алкоголя. "Его пример - другим наука". Я говорю о себе. Но понимаю, что это может кому-то помочь. Это беда по большому счёту. Алкоголь, наркотики - это страшная беда, приводящая к смерти человека и к большим проблемам его близких, а, может, и к смерти", - отметил Харатьян.

Артист сумел побороть алкогольную зависимость, что считает большой удачей. "Мне просто повезло. Серьёзно. Я мало людей видел, которые доходили до такого края. Большинства из них просто уже нет. Нет Андрея Краско, который просто себе сказал: "А я буду всё равно. Я буду, мне нравится. Вот какой мой срок будет, так и будет. Придёт срок, значит, всё". И он достаточно рано и ушёл. Но он честно говорил: "Я - пьющий алкоголик", - рассказал Дмитрий.

В какой-то момент вера помогла Харатьяну. Он нашел "своего" человека. Это произошло на похоронах Марины Левтовой. "Когда её отпевали, этот батюшка, которого уже нет, отец Борис, он служил на Ваганьковском кладбище. Он настолько лично это переживал. Когда он читал молитву, он всё время так тяжело вздыхал. Он как бы передавал наше отношение к утраченному нами близкому человеку. Это даже не передать словами. Такое глубокое соучастие и сострадание. Я и раньше верил, но вот тут произошло что-то очень важное, видимо, для меня", - признался Харатьян Прошутинской.

О том, что до сих пор не может простить себе Дмитрий Харатьян, читайте в материале "Я каждый день прошу прощения за это": Харатьян винит себя в трагической смерти известной актрисы.