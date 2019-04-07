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Армии Хафтара пригрозили Международным трибуналом

11:24
  • воскресенье
  • 07 апреля 2019

От фельдмаршала требуют остановить наступление на Триполи

Международный трибунал грозит всем участникам Ливийской национальной армии, которая ведет наступление на Триполи. Об этом заявил премьер-министр созданного при поддержке ООН и Евросоюза Правительства национального согласия Фаиз Сарадж.

Он призвал к всеобщей мобилизации, чтобы отстоять столицу. Подконтрольная правительству авиация нанесла удары по позициям надвигающейся армии.

В ответ его противник фельдмаршал Халифа Хафтар объявил западный регион страны зоной боевых действий и запретил полеты авиации.

Войска продолжили наступление на столицу, которую, по мнению военного, удерживают террористы.

Россия призывает перейти к политическим методам решения всех спорных вопросов в ливийском обществе. Такой же позиции придерживаются и в ООН.

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