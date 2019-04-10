Переговоры с Путиным и чистка кадров: названы планы президента Зеленского

На десерт кандидат "Зе" оставил чистку кадров в администрации президента

Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского назвала десять шагов, которые предпримет шоумен в случае победы на выборах. Одна из главных задач заключается в организации прямых переговоров с Россией.

Идеолог предвыборной кампании Зеленского Руслан Стефанчук и эксперт штаба по экономическим вопросам Даниил Гетманцев рассказали, что первым делом их кандидат пригласит Великобританию и США в "нормандский формат" для урегулирования ситуации на Донбассе. С этой целью глава партии "Слуга народа" планирует посетить лидеров Франции, Германии и США.

"Президент Зеленский готов к прямым переговорам с Россией при участии международных партнеров. С боевиками террористических организаций ЛНР и ДНР переговоров не будет. Также Зеленский собирается вывести из переговорного процесса экс-главу АП Виктора Медведчука, как посредника между Украиной и Россией", - приводит LIGA.net выдержку из программы потенциального президента Украины.

Команда Владимира Зеленского намерена назначить честных судей Высшего антикоррупционного суда, устранить конкуренцию между Минобороны и Генштабом, внести в Раду экономический блок законопроектов, а также предложить депутатам принять закон о медиации (это альтернатива суда, при которой участники спора обращаются к третьей стороны для разрешения конфликта - прим. ТВЦ.RU).

На этом планируемые преобразования кандидата "Зе" не заканчиваются. До 19 апреля он собирается внести кандидатуры глав Минобороны, МИД, СБУ и ГПУ. Кроме того, политик хочет провести аудит государства, добиться принятия законопроекта о народовластии и наладить сотрудничество с депутатами Рады. Последним шагом шоумена в первое время правления станет чистка кадров в администрации президента.

Напомним, первый тур президентских выборов на Украине состоялся 31 марта. Владимир Зеленский, набравший 30,24% голосов, и действующий президент страны Петр Порошенко с его 15,59% пробились во второй тур, который запланирован на 21 апреля. Как ранее стало известно, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров предсказал Порошенко поражение, отметив, что кандидата с таким низким рейтингом доверия могут спасти только массовые фальсификации.