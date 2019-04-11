Влиятельная мать не смогла спасти воронежского мажора от ареста

Вячеслава Дмитренко отправили за решетку после попытки убить курсанта МЧС

Ленинский суд Воронежа арестовал на два месяца 45-летнего Вячеслава Дмитренко, который 1 апреля намеренно сбил курсанта МЧС на своем Mercedes. Об этом ТВЦ.RU сообщили в Следственном комитете России.

В ближайшее время следствие планирует предъявить воронежскому мажору обвинения. "Сотрудниками регионального СК России продолжается выполнение комплекса необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления", - рассказали в ведомстве.

Ранее появилось видео, на котором водитель Mercedes проезжает мимо 21-летнего курсанта института МЧС Давида Геворгяна, а потом разворачивается и сбивает его, после чего скрывается с места происшествия. Пострадавший попал в больницу с сотрясением головного мозга, ушибами головы и грудного отдела, а также с гематомой левой голени. По данному факту возбудили уголовное дело о покушении на убийство.

По данным СМИ, мать Вячеслава Дмитренко, высокопоставленный медработник Воронежа, выписала ему справку в больницу, где виновник ДТП попытался скрыться от полиции. Он находился на свободе больше недели, пока правоохранительные органы не заинтересовались видеозаписью случившегося. На допросе мужчина сослался на свою невменяемость. Его мать, имеющая звание "Заслуженный врач России", подтвердила его невменяемость.

Добавим также, что Дмитренко – злостный нарушитель правил дорожного движения, на его счету около 50 неоплаченных штрафов. СМИ писали, что ранее у мужчины были проблемы с наркотиками.