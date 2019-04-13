В Алеппо восстановили один из старейших христианских храмов

На первое богослужение прибыл один из ключевых иерархов Армянской апостольской церкви Арам I

Большое событие для христиан в Алеппо, где после реконструкции открылся один из старейших храмов на Ближнем Востоке. Боевики хотели разрушить эту церковь до основания, взрывчатку закладывали в тоннели, прорытые под фундаментом. После освобождения города храм восстановили, деньги помогала собирать в том числе мусульманская община, передает "ТВ Центр".

В христианских кварталах Алеппо заучит музыка. Возможно, впервые после войны. Раньше местные жители слышали только разрывы снарядов. Так встречают одного из ключевых иерархов Армянской апостольской церкви. Арам I не словом, а делом решил поддержать юных музыкантов.

Арам I прибыл в Алеппо с особенной миссией. В городе восстановили храм Сорока мучеников, который в первозданном виде простоял шесть веков. Но не выдержал варварские набеги в 21 веке. Террористы христианскую святыню уничтожали с особой жестокостью. 70 процентов исторического здания было превращено в руины. Чудом уцелела уникальная колокольня. Построенная в редком для Сирии архитектурном стиле барокко.

"Сегодня праздник не только для всего армянского народа и не только для всех сирийцев. В восстановлении этой церкви принимали участие все народы, всех конфессий, живущих в Сирии. Это наша общая победа!" — сказал Католикос Великого Дома Киликии с 1995 года.

Деньги на реконструкцию собирали, что называется, всем миром. В Алеппо большую часть суммы поделили христианская и мусульманская общины. Теперь купола храма вновь блестят на солнце. Обновили витражи, поменяли стекла. Дорога к храму вновь полна людьми.

"Мы очень рады, что смогли вернуться и снова приходить сюда. Из-за войны мы давно здесь не были. Это настоящая победа! Все вокруг братья. Инженеры, доктора, рабочие...Все теперь могут прийти сюда. Это большое счастье", — говорит местная жительница Назира Саркис.

Армянская диаспора является самой многочисленной в Сирии. До войны она насчитывала 60 тысяч человек и многие ее представители проживают в Алеппо. Даже в годы войны не покидали город. Теперь в Алеппо базируется и отряд саперов из Армении. Они прибыли с гуманитарной миссией. Помочь в разминировании кварталов. Часть, где расположились военные, посетил Арам I. Духовный пастырь армянских епархий поблагодарил солдат за службу и пригласил в новый храм на первое после открытия богослужение.

Павел Прокопенко. Алексей Комаров, Сирия, "ТВ Центр"