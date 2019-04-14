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Нашелся кот Джулиана Ассанжа по кличке Викиликс

11:39
  • воскресенье
  • 14 апреля 2019

Ранее работники посольства Эквадора угрожали отобрать его у хозяина

Нашёлся кот Джуллиана Ассанжа. Вопрос, куда пропало животное, оставался без ответа с момента задержания журналиста. И вот коллеги по Wikileaks выложили видео, на котором питомец сидит перед телевизором и смотрит, как его хозяина выводят из посольства Эквадора, сообщает "ТВ Центр".

Ассанж завёл любимца в 2016-м, когда уже жил в здании дипмиссии. Кормить и ухаживать за животным он должен был сам. Через два года разоблачителю пригрозили: за неподобающее поведение кота у него могут отобрать. В этом случае питомца ждёт приют.

"Мы подтверждаем, что кот в безопасности. В середине октября Ассанж попросил своих адвокатов спасти животное от угроз посольства. Они воссоединятся на свободе", — сообщается в твиттере Wikileaks.

С просьбой экстрадмровать Ассанжа на родину — в Австралию, обратился отец разоблачителя. Он также добавил, что потрясён тем, как постарел его сын. Ранее сообщалось, что власти Австралии не собираются оказывать Ассанжу особой помощи и намерены ограничиться только консульской поддержкой.

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Кот по кличке Викиликс Джулиана Ассанжа
Кот по кличке Викиликс Джулиана Ассанжа
Кот по кличке Викиликс Джулиана Ассанжа
Кот по кличке Викиликс Джулиана Ассанжа
Джулиан Ассанж
Джулиан Ассанж
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