"Конец": на Украине оригинально прощаются с Порошенко

С новыми билбордами разбирается полиция

Жители Украины делятся в соцсетях снимками новых билбордов. На них изображен затылок президента страны Петра Порошенко и надпись "Конец".

Плакаты повесили в Киеве, Днепре, Черкассах, Харькове, Одессе и Сумах. По задумке авторов плакатов, задняя часть головы украинского лидера символизирует его уход. Фото можно посмотреть, в частности, в Twitter Ukrinform.

От появления новых билбордов уже открестились в администрации президента. "Да вы смеетесь? Мы же не такие уж идиоты, чтобы вешать такую глупость",— заявил руководитель главного департамента информационной политики Владимир Горковенко в эфире "Громадське ТВ", передает РИА Новости.

Между тем пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало рассказал "Украинской правде", что плакаты размещены с нарушением законодательства. При этом о заказчике материала и ответственных лицах, напечатавших плакаты, ничего пока неизвестно. По факту инцидента проводится проверка. Коммунальные службы снимут провокационные плакаты с Порошенко, сообщает ФАН.

До этого на Украине разгорелся скандал вокруг новых билбордов Порошенко. На них изображено, как президент страны смотрит в глаза российскому лидеру Владимиру Путину. В штабе Порошенко заявили, что таким образом они хотели продемонстрировать избирателям, как он умеет смело смотреть в глаза серьезному сопернику, каковым для него является российский президент. Но избиратели поняли все по-своему. С критикой на действующего президента обрушились и бывший соратник Мустафа Найем, и другие депутаты рады Светалана Залищук и Виктор Балога.

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