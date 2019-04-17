"Да, мы целовались": Брежнева огорошила признанием об интиме с Зеленским

Жена Зеленского ревновала его к актрисам

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский с юности пользовался успехом у женского пола, пишут СМИ. И сейчас у его жены Елены хватает поводов для ревности. Так, на съемках фильма "8 лучших свиданий" шоумен страстно целовался с Верой Брежневой.

"Да, мы целовались с Вовой по-настоящему. Но я знаю его жену, и было стремно", - рассказала популярная певица и актриса. Сам Зеленский считает, что ревность – это хорошо, это означает, что супруга его любит.

Кроме того, комик был замечен в обществе российской актрисы Оксаной Акиньшиной. В Москве после съемок они сели в машину и уехали в неизвестном направлении. Позже Зеленский оправдался, что они поехали гулять, отмечает KP.Ru (сайт "Комсомольской правды").

Зеленский – кандидат в президенты Украины. Согласно последним опросам, его поддерживают более 72% респондентов. 21 апреля во втором туре выборов он поборется с Петром Порошенко.

О том, какие тайны скрывает жена Зеленского – читайте в материале на сайте ТВЦ.Ru.