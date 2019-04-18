Актриса Цывина умерла после пышного застолья

14 апреля в гости к актрисе пришли друзья

За три дня до своей смерти актриса Ирина Цывина принимала у себя гостей по случаю дня рождения ее директора Ирины Цветковой.

Незадолго до своей загадочной смерти Заслуженная артистка России пригласила к себе в гости четырех друзей. Участники застолья отмечали день рождения Ирины Цветковой и, судя по их сообщениям в соцсетях, остались довольны праздником.

Ирина Цывина опубликовала у себя в Instagram фотографию за праздничным столом, который ломился от еды и напитков. Гости баловали себя не только жареной курицей, колбасой и соленьями, но и алкоголем. На снимке можно увидеть как минимум две бутылки – с шампанским и красным вином. Сколько бутылок осталось за кадром, определить невозможно.

Актриса театра и кино Ксения Хаирова рассказала "Пятому каналу", что в тот день Цывина чувствовала себя хорошо и не употребляла спиртное. "Она пила воду, накрывала на стол и отмечала день рождения своей подруги", - сказала артистка. При этом никто не может знать, выпивала ли Цывина после того, как ее гости разошлись по домам.

Ранее стало известно, что у Ирины Цывиной возникли проблемы с алкоголем после того, как ее бросил возлюбленный. Артистка отрицала, что у нее появилась пагубная привычка, но последствия алкоголизма было трудно скрыть. В последнее время Цывина запустила себя и выглядела старше своих лет. "Здесь налицо заболевание, - говорил врач-нарколог Виктор Шмидт, который оказывал актрисе помощь. - Оно длится уже очень давно. Просто в начале, скорее всего, какие-то кратковременные эпизоды скрывались. Ну это как обычно, особенно если лицо публичное".

Как сообщалось ранее, Ирина Цывина умерла во сне в ночь на 18 апреля. Тело обнаружил ее сын Евгений. Причина смерти женщины выясняется.

Ирина Цывина снялась в таких фильмах, как "В полосе прибоя", "Елки-палки!" и "Принцесса цирка". На ее счету роли в сериалах "Полицейский с Рублевки", "По ту сторону смерти", "Петровка, 38", "Папины дочки". Цывина шесть лет была замужем за Народным артистом СССР Евгением Евстигнеевым.