ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Актриса Цывина умерла после пышного застолья

15:27
  • четверг
  • 18 апреля 2019

14 апреля в гости к актрисе пришли друзья

За три дня до своей смерти актриса Ирина Цывина принимала у себя гостей по случаю дня рождения ее директора Ирины Цветковой.  

"Умерла во сне": Садальский раскрыл подробности гибели Цывиной
Актриса Ирина Цывина умерла в 55 лет

Незадолго до своей загадочной смерти Заслуженная артистка России пригласила к себе в гости четырех друзей. Участники застолья отмечали день рождения Ирины Цветковой и, судя по их сообщениям в соцсетях, остались довольны праздником. 

Ирина Цывина опубликовала у себя в Instagram фотографию за праздничным столом, который ломился от еды и напитков. Гости баловали себя не только жареной курицей, колбасой и соленьями, но и алкоголем. На снимке можно увидеть как минимум две бутылки – с шампанским и красным вином. Сколько бутылок осталось за кадром, определить невозможно. 

Актриса театра и кино Ксения Хаирова рассказала "Пятому каналу", что в тот день Цывина чувствовала себя хорошо и не употребляла спиртное. "Она пила воду, накрывала на стол и отмечала день рождения своей подруги", - сказала артистка. При этом никто не может знать, выпивала ли Цывина после того, как ее гости разошлись по домам. 

Ранее стало известно, что у Ирины Цывиной возникли проблемы с алкоголем после того, как ее бросил возлюбленный. Артистка отрицала, что у нее появилась пагубная привычка, но последствия алкоголизма было трудно скрыть. В последнее время Цывина запустила себя и выглядела старше своих лет. "Здесь налицо заболевание, - говорил врач-нарколог Виктор Шмидт, который оказывал актрисе помощь. - Оно длится уже очень давно. Просто в начале, скорее всего, какие-то кратковременные эпизоды скрывались. Ну это как обычно, особенно если лицо публичное". 

Как сообщалось ранее, Ирина Цывина умерла во сне в ночь на 18 апреля. Тело обнаружил ее сын Евгений. Причина смерти женщины выясняется. 

Ирина Цывина снялась в таких фильмах, как "В полосе прибоя", "Елки-палки!" и "Принцесса цирка". На ее счету роли в сериалах "Полицейский с Рублевки", "По ту сторону смерти", "Петровка, 38", "Папины дочки". Цывина шесть лет была замужем за Народным артистом СССР Евгением Евстигнеевым. 

Читайте также:
Главное сегодня
Ирина Цывина
Ирина Цывина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.