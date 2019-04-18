Директор Пугачевой урезонила недовольных концертом в Кремле

Елена Чупракова открыла правду о выступлении певицы

Концертный директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова не в курсе того, что работники концертной площадки в Кремле, где ранее состоялся юбилейный концерт Примадонны, якобы относились к зрителям с недорогими билетами "как к скоту". На хамское отношение к гостям ранее пожаловался актер Никита Ковтунов.

"Я ничего не слышала об этом. У меня очень много знакомых, которые пришли по обычным билетам, никто не жаловался", - заявила она URA.RU. Чупракова также прокомментировала жалобы на плохой звук во время концерта. "Это рабочие моменты", - ответила директор.

Накануне в Кремле прошел концерт Аллы Пугачевой по случаю ее 70-летия. Это было первое масштабное выступление артистки за десять лет. Некоторые гости остались недовольны звуком и действиями охраны на мероприятии.

Артур Гаспарян в беседе с ТВЦ.RU встал на защиту Пугачевой и ее команды. "Кликушеством люди занимаются", - отрезал музыкальный критик. Он также рассказал, что происходило за кулисами одного из самых ожидаемых концертов года.