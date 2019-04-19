США не обратили внимание на предложение России избежать ядерной войны

В Совфеде объяснили такое поведение Вашингтона

Россия в октябре 2018 года предложила США оформить соглашение о недопущении ядерной войны. В заявлении говорилось, что в таком противостоянии не может быть победителей.

Таким образом, Москва предлагала прописать все необходимые меры для предотвращения намеренного, а также случайного применения ядерного оружия. Однако ответа российская сторона так и не получила.

Как рассказала пресс-секретарь посольства США в России, Вашингтон "по-прежнему привержен эффективному контролю над вооружениями", передает "Коммерсантъ".

По словам первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, США попросту боятся потерять влияние. Поэтому Вашингтон игнорирует мирные инициативы Москвы.

"Мы всегда активно декларировали и выступали за мирное существование и развитие. Мы все время призываем другие страны не выяснять отношения на поле брани, а садиться за стол переговоров и решать вопросы адекватно", — приводит слова сенатора ФАН.

Ранее бывший госсекретарь США Джордж Шульц, экс-министр обороны США Уильям Перри и бывший сенатор Сэм Нанн обратились в президенту страны Дональду Трампу со страниц газеты The Wall Street Journal. Они призвали его пересмотреть политику в отношении России. По мнению американских экспертов, диалог между двумя странами нужно немедленно возобновить.

Они отметили что в отношениях между Москвой и Вашингтоном возник опасный "политический паралич". Из-за ошибки он может привести к военной конфронтации, а также к возможному применению ядерного оружия. Чтобы этого не произошло, США должны восстановить стратегический диалог с Россией.

Отношения Москвы и Вашингтона начали ухудшаться с 2014 года после событий на Украине. Соединенные Штаты ввели против России санкции, в том числе за воссоединение с Крымом. Москва неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта в соседней стране. Надежды на восстановление отношений двух стран появились после избрания президентом Дональда Трампа, однако этого не произошло.

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