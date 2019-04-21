Появилось видео падения метеорита в Нижегородской области

На кадрах отчетливо видно движение светящегося небесного тела

Жители Нижегородской области - наблюдали этой ночью крупный метеорит. Редкое астрономическое явление попало на запись автомобильного видеорегистратора. На этих кадрах отчетливо виден светящийся объект, скользящий по небу на большой скорости, передает "ТВ Центр".

Ну а предстоящей ночью все желающие смогут понаблюдать за первым весенним звездопадом. Лириды проходят мимо земли в течение нескольких дней, но именно сегодня и завтра метеорный поток будет самым интенсивным. При хорошей погоде есть шанс разглядеть в ночном небе до 20 падающих звезд в час.

В начале апреля в Красноярском крае обнаружили предположительное место падения метеорита в марте этого года.

В Русском географическом обществе рассказали, что под полутораметровым слоем снега и метровым слоем льда находятся осколки метеорита. Извлечением осколков космического тела займется экспедиция, в которую, помимо российских ученых, войдут коллеги из Финляндии.

Светящийся объект тогда был также случайно снят на автомобильный видеорегистратор.