ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Появилось видео падения метеорита в Нижегородской области

12:21
  • воскресенье
  • 21 апреля 2019

На кадрах отчетливо видно движение светящегося небесного тела

Жители Нижегородской области - наблюдали этой ночью крупный метеорит. Редкое астрономическое явление попало на запись автомобильного видеорегистратора. На этих кадрах отчетливо виден светящийся объект, скользящий по небу на большой скорости, передает "ТВ Центр"

Ну а предстоящей ночью все желающие смогут понаблюдать за первым весенним звездопадом. Лириды проходят мимо земли в течение нескольких дней, но именно сегодня и завтра метеорный поток будет самым интенсивным. При хорошей погоде есть шанс разглядеть в ночном небе до 20 падающих звезд в час.

 

В начале апреля в Красноярском крае обнаружили предположительное место падения метеорита в марте этого года.

В Русском географическом обществе рассказали, что под полутораметровым слоем снега и метровым слоем льда находятся осколки метеорита. Извлечением осколков космического тела займется экспедиция, в которую, помимо российских ученых, войдут коллеги из Финляндии.

Светящийся объект тогда был также случайно снят на автомобильный видеорегистратор.

Главное сегодня
Падения метеорита
Падения метеорита
Звездопад
Звездопад
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.