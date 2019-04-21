В Капотню пообещали вдохнуть новую жизнь

Район ожидает проект комплексного благоустройства

Капотню ждут большие перемены, сообщил на своём персональном сайте мэр Москвы Сергей Собянин. Пожалуй, такое пристальное внимание к району приковано всего во второй раз в его истории. Первый - был в 1336-ом году, когда князь Иван Калита завещал село своему сыну Симеону Гордому. Преобразил ли он эту территорию или нет — история умалчивает. Но теперь в Капотне явно изменится многое. Там пройдут работы по программе "Мой район", передает "ТВ Центр".

Грязь, пыль, регулярные вредные выбросы. Из-за соседства с Московским нефтеперерабатывающим заводом и ТЭЦ Капотня давно стала именем нарицательным. Вдохнуть новую жизнь в депрессивный район — задача не только необходимая, но и долгожданная. По мнению местных жителей.

Жить в районе, к которому, казалось бы, навсегда приклеился ярлык "самого грязного в столице" и чувствовать себя обреченными на это второсортное существование - обидно. Тем более, испытывать чувство вины за любые экологические неурядицы огромного города.

"Пахнет на Октябрьском поле, обвиняют НПЗ. Где НПЗ и где Октябрьское поле? Даже смешно. Не знаю, мы здесь живем, ничего не чувствуем", — говорит местная жительница Ирина Решинская.

Это сегодня не чувствуют, когда на НПЗ завершается процесс модернизации, начатый в 2011 году. До этого выбросами сероводорода и диоксида серы дышали и в Капотне, и в Лобне. Перемены на заводе дали свои плоды - автомобилисты получили топливо экологического стандарта Евро-5. А воздействие на окружающую среду благодаря инновационным системам очистки сократилось, судя по отчетности, на 50%. Теперь и жители Капотни в шаге от перемен. Как сообщил Сергей Собянин, впервые планируется реализовать проект комплексного благоустройства целого района – Капотни, в котором проживает более 32 тыс. москвичей.

Первое, за что уже взялись в районе, это набережная.

"Вся экосистема сложилась там уже исторически. Это природный комплекс. Вмешательство в него должно быть максимально бережным", — говорит заместитель гендиректора НИИ и проектного института градостроительного и системного проектирования Илья Седушкин.

Часть работ уже выполнена. Обновлены будут еще два километра береговой линии. Жители Капотни получат возможность прогуляться в соседний район.

"Мы собираемся сделать велопрокат до парка 850-летия, который находится в Марьино. По сути дела, это у нас будет соединение как по набережным, так и по дополнительным велодорожкам", — сообщил префект ЮВАО Андрей Цыбин.

Это в общей сложности почти десять километров зеленого пространства вдоль реки. В которое будут интегрированы прогулочные маршруты, детские площадки и места для пикника. И даже не самый живописный природный ландшафт, по словам мэра, может быть обыгран.

"Заболоченные территории и периодическое подтопление берега Москвы-реки считались главной проблемой использования этой территории. Но если подумать, "болото" может стать "изюминкой" нового парка", — написал мэр.

О том, на что способны ландшафтные дизайнеры, можно судить по Зарядью. Так что и местную топь приведут в порядок, облагородят водолюбивыми растениями. Но благоустройство не ограничится одной лишь набережной. Оно охватит весь район. кое-где изменения заметны уже сегодня.

Появятся новые остановки, светофоры и «карманы» для общественного транспорта. Вдоль проезжей части организуют парковки, которые не будут создавать помехи для движения.

"Мы понимаем, что район парализовать будет нельзя, поэтому будем делать так, чтобы люди продолжали комфортно жить. Будут некоторые неудобства, за которые мы заранее приносим извинения, но, я думаю, это стоит того", — добавил Андрей Цыбин.

Впереди общественные слушания, на которых жителям будет представлена программа благоустройства. Не исключены и коррективы проекта. Так или иначе вдохнуть новую жизнь в Капотню обещают за два года.

Анастасия Мартынова, Владимир Петров, "ТВ Центр"