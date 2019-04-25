Начальник отдела ФСБ попался на крупных взятках

Решается вопрос о его аресте

Начальник отдела одного из подразделений Федеральной службы безопасности России полковник Кирилл Черкалин задержан по подозрению в получении крупных взяток. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Кроме того, спецслужбы задержали экс-сотрудников того же подразделения ФСБ Дмитрия Фролова и Андрея Васильева. Ранее они были уволены по компрометирующим обстоятельствам. В ближайшее время всем фигурантам уголовного дела будет избрана мера пресечения, отмечает ТАСС.

Ранее в апреле ФСБ опубликовала видео задержания главы администрации Евпатории Андрея Филонова, который подозревается в махинациях с земельными участками.

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