Диетолог рассказала о смертельной опасности подгоревшего шашлыка

Безопасно приготовить шашлык тоже нужно уметь

Впереди длинные майские праздники, многие откроют шашлычный сезон. Врач-диетолог Людмила Денисенко дала рекомендации по приготовлению мяса на природе.

Ни в коем случае нельзя есть подгоревший шашлык, пишет газета "Известия". Обугленные кусочки содержат канцерогены, которые могут вызывать рак в разных частях пищеварительной системы.

Подгоревшие места лучше срезать ножом, гриль нужно прокладывать фольгой с отверстиями, чтобы избежать вспышек огня. После приготовления мяса шампуры и решетки нужно тщательно мыть.

Ранее диетолог Минздрава дал рекомендации по выбору мяса для шашлыка. Оно не должно быть жирным, лучше всего выбирать баранину. Со свинины следует срезать весь жир. Мясо нужно промариновать, а затем хорошо прожарить.

Шашлык лучше есть с зеленью, она помогает пищеварению. Идеальная порция мяса – это один шампур. Также врачи советует быть умеренным в употреблении алкоголя.

В этом году россиян ждут длинные майские выходные: мы отдыхаем с 1 по 5 мая, а также с 9 по 12 мая.