ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Диетолог рассказала о смертельной опасности подгоревшего шашлыка

10:42
  • пятница
  • 26 апреля 2019

Безопасно приготовить шашлык тоже нужно уметь

Впереди длинные майские праздники, многие откроют шашлычный сезон. Врач-диетолог Людмила Денисенко дала рекомендации по приготовлению мяса на природе.

Ни в коем случае нельзя есть подгоревший шашлык, пишет газета "Известия". Обугленные кусочки содержат канцерогены, которые могут вызывать рак в разных частях пищеварительной системы.

Подгоревшие места лучше срезать ножом, гриль нужно прокладывать фольгой с отверстиями, чтобы избежать вспышек огня. После приготовления мяса шампуры и решетки нужно тщательно мыть.

Ранее диетолог Минздрава дал рекомендации по выбору мяса для шашлыка. Оно не должно быть жирным, лучше всего выбирать баранину. Со свинины следует срезать весь жир. Мясо нужно промариновать, а затем хорошо прожарить.

Шашлык лучше есть с зеленью, она помогает пищеварению. Идеальная порция мяса – это один шампур. Также врачи советует быть умеренным в употреблении алкоголя.

В этом году россиян ждут длинные майские выходные: мы отдыхаем с 1 по 5 мая, а также с 9 по 12 мая.

Главное сегодня
Семья готовит шашлык
Семья готовит шашлык
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.