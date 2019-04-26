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Названы дата и место прощания с Быстрицкой

11:01
  • пятница
  • 26 апреля 2019

О похоронах информации пока нет

Церемония прощания с народной артисткой Советского Союза Элиной Быстрицкой состоится 29 апреля в Малом театре в Москве.
Памяти Элины Быстрицкой

Дата и место похорон пока неизвестны, сообщает агентство "Москва".

В Мосгордуме намерены поддержать любую инициативу по увековечиванию памяти Быстрицкой. "Это великая актриса и театра, и кино, она неравнодушный человек, она очень много занималась общественной деятельностью", - заявил ТАСС председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

Элина Быстрицкая скончалась 26 апреля после продолжительной болезни. Актрисе был 91 год. Знаковой в карьере Быстрицкой стала роль Аксиньи в картине "Тихий Дон" по роману Михаила Шолохова. Она также играла в таких фильмах как "В мирные дни", "Добровольцы", "Неоконченная повесть". Последние полвека актриса работала в московском Малом театре, где переиграла практически всю отечественную и зарубежную классику. 

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