Названы дата и место прощания с Быстрицкой

О похоронах информации пока нет

Церемония прощания с народной артисткой Советского Союза Элиной Быстрицкой состоится 29 апреля в Малом театре в Москве.

Дата и место похорон пока неизвестны, сообщает агентство "Москва".

В Мосгордуме намерены поддержать любую инициативу по увековечиванию памяти Быстрицкой. "Это великая актриса и театра, и кино, она неравнодушный человек, она очень много занималась общественной деятельностью", - заявил ТАСС председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

Элина Быстрицкая скончалась 26 апреля после продолжительной болезни. Актрисе был 91 год. Знаковой в карьере Быстрицкой стала роль Аксиньи в картине "Тихий Дон" по роману Михаила Шолохова. Она также играла в таких фильмах как "В мирные дни", "Добровольцы", "Неоконченная повесть". Последние полвека актриса работала в московском Малом театре, где переиграла практически всю отечественную и зарубежную классику.