Валентин Гафт: В Быстрицкую были влюблены все, в том числе я

Работа с Элиной Быстрицкой осчастливила знаменитого актера

Народный артист РСФСР Валентин Гафт признался ТВЦ.RU, что он был ослеплен красотой Элины Быстрицкой и испытывал счастье от совместной работы с ней.

"Мы общались несколько раз в жизни [на съемках] картин, одна из них - "Русский сувенир", где она играла мою любовь несказанную. Я был еще совсем мальчишкой. Она всех ослепляла своей красотой. Все, что она делала, казалось мне замечательным. Никакого критического отношения у меня к ней не было, было счастье, что ты снимаешься с такой звездой", - рассказал Валентин Гафт.

По словам артиста, Элина Быстрицкая стала абсолютной суперзвездой после съемок в фильме "Тихий Дон", где она сыграла Аксинью.

"В нее были влюблены все зрители, в том числе я. Она прежде всего войдет в историю кинематографа, как исполнительница этой трудной, любимой роли. Жаль! Но она так просто не исчезнет. Она будет еще восхищать", - сказал Гафт, добавив, что Быстрицкая была драматической артисткой огромной силы.

ТВЦ.RU спросил Валентина Гафта, придет ли он на прощание с коллегой. "Если дойду. Я плохо себя чувствую", - признался 83-летний актер.

Как сообщалось ранее, Элина Быстрицкая умерла на 92 году жизни после продолжительной болезни. Церемония прощания с ней состоится 29 апреля в Малом театре в Москве. Дата и место похорон пока неизвестны.