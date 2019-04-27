В Санкт-Петербурге стартовал сезонный марафон по ловле корюшки

К промыслу любимой горожанами рыбы участники готовятся всю зиму

В Петербурге начался сезон промышленной ловли корюшки — любимого блюда большинства петербуржцев. Еще Петр Первый издал указ о поддержке рыбаков, ловивших корюшку. Эту рыбу называют одним из символов Петербурга и связывают с историей города.

Лов рыбы во время путины является настоящим марафоном на выносливость, участники готовятся к нему всю зиму. Нужна огромная физическая сила. На промысел рыбаки выходят на легких баркасах с низкими бортами. Так и улов из реки тащить удобнее, и на берегу швартоваться быстрее. Чтобы сэкономить время при погрузке, рыбаки сортируют рыбу прямо в лодке. Крупная рыба в одну корзину, средняя в другую, а мальки — отдельно.

Рабочий день начинается в четыре утра, заканчивается с наступлением темноты. Короткие передышки только на берегу, пока меняют тару. Всего несколько минут, пока вагонетку с ящиками толкают в пункт погрузки по специальным рельсам.

Здесь рыба проведет не больше двадцати минут - ее грузят в машины и развозят по торговым точкам Санкт-Петербурга. Малейшая заминка - и новую партию просто некуда будет складывать.

Подводная миграция корюшки на нерест только началась. Многотысячные колонии рыбы будут идти по рекам Северо-Запада около месяца. Основные маршруты: озеро Ильмень, Ладога, реки Нева, Волхов, Сясь, Свирь - Балтийское море. В Ленинградской области всего за несколько дней добыто почти триста тонн корюшки.

Разрешенный объем вылова в этом году, без вреда экосистеме региона – почти 1,2 тыс. тонн. Необходимость соблюдения биологического баланса очевидна для специалистов. Но очень вредят браконьеры, которые работают запрещенными снастями, их интересует только прибыль.

"Это так называемые волокуши, которые опускают на дно реки, лодка идёт по течению тушит эту волокушу, и она сгребает со дна крупную рыбу и наносит вред отложенной икре. Корюшка откладывает икру на дно", — рассказал "ТВ Центр" главный специалист отдела развития рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области Сергей Харламов.

Корюшкой в это время года запасаются все прибрежные селения области. В городе Новая Ладога, который стоит на берегу реки Волхов, лодка в эти дни ценится больше, чем автомобиль. Это в Петербурге корюшка считается сезонным деликатесом. Для жителей области — стратегический запас на зиму, такой же, как картошка.

Корюшку можно сушить, зимой варить суп из сушеной корюшки, можно делать шпроты, можно ее мариновать. Самая вкусная, конечно, это корюшка в кляре. Своими рецептами жены рыбаков готовы поделиться со всеми желающими. В этом году в городе Новая Ладога решили возродить традицию рыбного фестиваля. Он пройдет 18 мая.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев, "ТВ Центр"