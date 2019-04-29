Кормухина раскрыла ложь ушедшей в монастырь певицы Юлии Матвеевой

"Матушка из шоу-бизнеса" никогда не работала на артистку

Заслуженная артистка России Ольга Кормухина в разговоре с ТВЦ.RU прокомментировала откровения бывшей певицы Юлии Матвеевой, которая ушла в монастырь и теперь зовется монахиней Евфросиньей. Ранее экс-артистка рассказала о своем "порочном" прошлом в шоу-бизнесе и высказалась о звездах российской эстрады.

На днях монахиня Евфросиния (Юлия Матвеева) в очередной раз рассказала о том, что много лет назад она работала администратором у певицы Ольги Кормухиной. Однако в этот раз "матушка из шоу-бизнеса" поведала историю о том, как она записала свой первый альбом и принесла его Кормухиной. Начинающая певица хотела услышать мнение популярной коллеги.

"И вот она включает песню, прослушала. Такое гробовое молчание. Потом как даст мне в лицо, я улетела на три метра. Такого я не ожидала. Конечно, я сдачу не дала, но я так обиделась", - вспоминает Евфросиния.

Ольга Кормухина сказала ТВЦ.RU, что она никогда не слышала альбомов Юлии Матвеевой и тем более никогда ее не била. По словам певицы, Матвеева никогда у нее не работала. Этот факт могут подтвердить многие ее коллеги, подчеркнула певица.

"Это просто некрасивый пиар. Мы были знакомы. Она была в числе моих фанатов. У меня и сейчас, и раньше много было поклонников. И не все идеальные. Люди, которые находятся в медиапространстве, вызывают огонь на себя, это часть нашего креста. Моя совесть в отношении Юлии чиста", - заявила Кормухина.

Артистка рассказала, что некоторое время назад монахиня Евфросиния жила в монастыре у матушки Георгии в Иерусалиме. Затем она оттуда ушла - то ли по своей воле, то ли по требованию руководства монастыря.

"Далее ее жизнь для меня покрыта мраком, - говорит Ольга Кормухина. - Она только периодически возникает, куда-то приглашает. Один раз я была у нее на дне рождения, где были очень достойные люди. Я никогда никого не гоню. Но это не значит, что со всеми, с кем я общаюсь, я близка духовно и даже по-человечески. У людей с богатой событиями жизнью иногда создается впечатление, что их мечты, их представления происходили в реальности. Я такое очень часто встречала в жизни. Может быть, она очень чего-то хотела, но этого не было в реальности".

По мнению Ольги Кормухиной, своим поведением монахиня Евфросиния компрометирует РПЦ. Человек в монашеской одежде не должен позволять себе никаких сомнительных высказываний и поступков, считает певица.

"Я не хочу осуждать Юлю. У меня праздник на душе, я не хочу этой грязи, гадости. Пусть она говорит, что хочет. Пусть ей будет Бог судья. Когда человек делает такие вещи, он сам себя осуждает. Верующие люди так не поступают. Так не должен вести себя и просто порядочный человек. Я бы пожелала Юлии всего доброго и пожелала бы вспомнить то хорошее, что ей дала Церковь, и постараться свою мать-Церковь не компрометировать. Ее и так уже многие достаточно скомпрометировали, в том числе люди с духовными званиями. Я очень ее прошу. Потому что о Церкви судят по тому, какие мы. Монахине пристало говорить о монашеском, а не о шоу-бизе. Я прощаю и не осуждаю. В этой жизни я видела и кое-что пострашнее. Юлечке я желаю спасения души", - сказала Кормухина в беседе с ТВЦ.RU.

Как сообщалось ранее, монахиня Евфросиния, которая в молодости пыталась стать певицей и пользовалась щедростью богатых ухажеров, заявила, что "страстные песни" вывели певицу Жанну Фриске и Юлию Началову на гибельный путь.