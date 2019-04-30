ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Что известно об ушедшей в монастырь певице Юлии Матвеевой: фото, песни, богатые любовники

08:16
  • вторник
  • 30 апреля 2019

Юлия Матвеева родилась бизнесвумен, но мечтала стать певицей

Бывшая певица Юлия Матвеева, которая много лет назад ушла в монастырь и теперь зовется монахиней Евфросиньей, взбудоражила общественность своими откровениями. Она вспомнила о своей порочной молодости и раскритиковала российских звезд за "страстные песни". ТВЦ.RU собрал всю самую важную информацию о "матушке из шоу-бизнеса". 

Кормухина раскрыла ложь ушедшей в монастырь певицы Юлии Матвеевой
Как живет красавица-дочка Алсу. Фото

28 апреля в программе "Новые русские сенсации" на НТВ рассказали историю монахини Евфросиньи, которая в 90-е годы крутилась в шоу-бизнесе и теперь водит дружбу со многими звездами российской эстрады. Разговор с монахиней журналисты преподнесли как ее первую телевизионную исповедь, однако в действительности женщина никогда не скрывала подробности своей бурной жизни. Статьи об ушедшей в монастырь певице выходили еще десять лет назад, а в 2012 году Евфросинья выпустила свою автобиографию под названием "Златые врата". Так что ничего особенно сенсационного и нового телевизионщики не показали. 

Юные годы  

Юлия Матвеева родилась в 1971 году в Тюмени. Ее отец занимал руководящую должность в нефтяной сфере, поэтому девочка никогда ни в чем не нуждалась. От отца Юлия унаследовала деловые качества, которые дали о себе знать уже в шестилетнем возрасте. Однажды она с подругой зашла в магазин и уговорила незнакомого мужчину угостить их сладостями. "И так нам захотелось ирисок! Я подошла к первому же мужчине: "Дядь, дядь, купи ириски". Он купил целый килограмм! Мы были так счастливы, что я до сих пор вспоминаю того человека и всегда за него молюсь", - вспоминала Матвеева. 

 

С самого детства девочка мечтала стать певицей, но долгий путь к славе ее не устраивал. Она бросила музыкальную школу и в 15 лет приехала покорять Москву. Первое время школьнице приходилось до того туго, что она ночевала на улице. Затем она каким-то чудесным образом вошла в звездную тусовку и стала участвовать в организации концертов на стадионе "Олимпийский". "То, что касалось шоу-бизнеса, я думаю, каждый через это прошел. Тот, кто хотел добиться чего-то. Особенно в то время все проходили через постель", - объяснила свой взлет Матвеева. 

Примерно в то же время, если верить женщине, она стала администратором певицы Ольги Кормухиной. Матвеева всегда с большим уважением отзывалась о знаменитой артистке и называла ее одним из самых своих близких людей. Между тем в разговоре с ТВЦ.RU Кормухина заявила, что Юлия никогда не работала у нее: девушка была одной из ее многочисленных фанатов, с некоторыми из которых она немного общалась. По словам Заслуженной артистки России, никакой дружбы между ними не было. "У людей с богатой событиями жизнью иногда создается впечатление, что их мечты, их представления происходили в реальности. Я такое очень часто встречала в жизни. Может быть, она очень чего-то хотела, но этого не было в реальности", - высказалась певица о Матвеевой. 

Карьера певицы 

За несколько лет Юлия Матвеева познакомилась со многими российскими и зарубежными звездами. При этом она не забросила свою мечту о музыкальной карьере. В возрасте 20 лет она уехала в Швейцарию, где поступила в университет и стала записывать свой сольный альбом. У девушки был богатый ухажер, который подарил ей квартиру, машину и драгоценности. Если в детстве на Юлию свалился килограмм ирисок, то теперь – шикарная жизнь. Она ни в чем себе не отказывала и надеялась в скором времени блистать на сцене. 

Тут в биографии Матвеевой снова всплывает Ольга Кормухина. Начинающая певица принесла ей свой первый альбом в надежде на поддержку и одобрение. Со слов Матвеевой, артистка послушала ее альбом, выдержала театральную паузу, а потом ударила ее в лицо. Хватит плодить "Ласковый май", возмутилась Кормухина. "Такого я не ожидала. Конечно, я сдачу не дала, но я так обиделась", - говорит монахиня Евфросинья, но уже не с обидой, а со смехом. 

Где выступала Юлия Матвеева и какие песни она исполняла - это тайна, покрытая мраком. Во всяком случае, в СМИ и интернете не осталось ни одного упоминания о выступлении Матвеевой, ни одной ее фотографии и ни одного видео. Журналисты называют Матвееву бывшей певицей, но непонятно, была ли она певицей или только хотела ею стать. 

 

Доподлинно известно, что в Цюрихе у девушки возникли серьезные проблемы с сердцем. Врачи настаивали на операции и не давали положительных прогнозов. Как рассказывала Матвеева, в тот момент она ударилась в религию, постриглась в монахини и поселилась в Богоявленско-Анастасинском женском монастыре Костромской епархии, чем спасла свою жизнь. 

В последнем свое интервью НТВ она заявила, что болезнь постигла ее после того, как она заключила сделку с дьяволом. "И вроде сплю, вроде видение как наяву. И он мне говорит: я тебе все дам. И я спросила, чего он хочет взамен. И сказал: а ты отдай мне свою душу. И успех, и славу, и деньги ты мне даешь. А я тебе какую-то душу. Да забирай", - рассказала монахиня. - И в это время случилось страшное. Вдруг ни с того ни с сего в тело и душу вселяется какое-то смердючее, вонючее, черное, невидимое… Я от себя чувствовала этот запах". 

Новая жизнь 

В монастыре Матвеевой пригодились ее деловые качества. Она стала экономом, занималась хозяйством и за восемь лет приняла участие в восстановлении четырех женских монастырей. Кроме того, она руководила строительством трехэтажной резиденции одного священнослужителя. Монахиня Евфросинья несколько раз ездила в Иерусалим, в 1997 году она получила разрешение там поселиться. Женщина буквально влюбилась в этот город. Монахиня основала там два паломнических центра - Jerusalem Pilgrim Service и Jerusalem Holy Sepulchre Tours. 

Последний центр организовывает эксклюзивные программы, в том числе венчание в святых местах и посещение ночного богослужения у Гроба Господня. Кроме того, компания Евфросиньи устраивает туры для знаменитостей, среди которых Борис Корчевников, Алла Пугачева и Максим Галкин. 

 

По словам монахини, свои деньги она тратит в основном на благотворительность. "Келья в 500 метрах от Гроба Господня несравнима ни с какими золотыми дворцами. Ты немного помогаешь людям: восстанавливаешь монастыри, заботишься о паломниках - и потом тебе все возвращается сторицей", - говорила она. Однако известно, что и у монахини есть свои слабости: она ходит в кедах со стразами, носит сумку от Prada и ездит на Mercedes. 

Журналисты в восторге от бурного прошлого монахини. Доходит до того, что молодую Евфросинью сравнивают с Ольгой Бузовой и Ксенией Собчак. Матвееву, судя по ее выступлениям в СМИ, такой образ устраивает. Она позиционирует себя как грешницу, которой удалось найти в жизни правильный путь и которая теперь имеет право критиковать всех и вся. В своем скандальном интервью НТВ, например, она раскритиковала покойных Жанну Фриске и Юлию Началу за "страстные песни". "Это погибельно все", - заявила монахиня, с удовольствием позируя перед камерой. 

Читайте также:
Главное сегодня
Бывшая певица Юлия Матвеева
Бывшая певица Юлия Матвеева
Бывшая певица Юлия Матвеева
Бывшая певица Юлия Матвеева
Бывшая певица Юлия Матвеева
Бывшая певица Юлия Матвеева
Бывшая певица Юлия Матвеева
Бывшая певица Юлия Матвеева
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.