Что известно об ушедшей в монастырь певице Юлии Матвеевой: фото, песни, богатые любовники

Юлия Матвеева родилась бизнесвумен, но мечтала стать певицей

Бывшая певица Юлия Матвеева, которая много лет назад ушла в монастырь и теперь зовется монахиней Евфросиньей, взбудоражила общественность своими откровениями. Она вспомнила о своей порочной молодости и раскритиковала российских звезд за "страстные песни". ТВЦ.RU собрал всю самую важную информацию о "матушке из шоу-бизнеса".

28 апреля в программе "Новые русские сенсации" на НТВ рассказали историю монахини Евфросиньи, которая в 90-е годы крутилась в шоу-бизнесе и теперь водит дружбу со многими звездами российской эстрады. Разговор с монахиней журналисты преподнесли как ее первую телевизионную исповедь, однако в действительности женщина никогда не скрывала подробности своей бурной жизни. Статьи об ушедшей в монастырь певице выходили еще десять лет назад, а в 2012 году Евфросинья выпустила свою автобиографию под названием "Златые врата". Так что ничего особенно сенсационного и нового телевизионщики не показали.

Юные годы

Юлия Матвеева родилась в 1971 году в Тюмени. Ее отец занимал руководящую должность в нефтяной сфере, поэтому девочка никогда ни в чем не нуждалась. От отца Юлия унаследовала деловые качества, которые дали о себе знать уже в шестилетнем возрасте. Однажды она с подругой зашла в магазин и уговорила незнакомого мужчину угостить их сладостями. "И так нам захотелось ирисок! Я подошла к первому же мужчине: "Дядь, дядь, купи ириски". Он купил целый килограмм! Мы были так счастливы, что я до сих пор вспоминаю того человека и всегда за него молюсь", - вспоминала Матвеева.

С самого детства девочка мечтала стать певицей, но долгий путь к славе ее не устраивал. Она бросила музыкальную школу и в 15 лет приехала покорять Москву. Первое время школьнице приходилось до того туго, что она ночевала на улице. Затем она каким-то чудесным образом вошла в звездную тусовку и стала участвовать в организации концертов на стадионе "Олимпийский". "То, что касалось шоу-бизнеса, я думаю, каждый через это прошел. Тот, кто хотел добиться чего-то. Особенно в то время все проходили через постель", - объяснила свой взлет Матвеева.

Примерно в то же время, если верить женщине, она стала администратором певицы Ольги Кормухиной. Матвеева всегда с большим уважением отзывалась о знаменитой артистке и называла ее одним из самых своих близких людей. Между тем в разговоре с ТВЦ.RU Кормухина заявила, что Юлия никогда не работала у нее: девушка была одной из ее многочисленных фанатов, с некоторыми из которых она немного общалась. По словам Заслуженной артистки России, никакой дружбы между ними не было. "У людей с богатой событиями жизнью иногда создается впечатление, что их мечты, их представления происходили в реальности. Я такое очень часто встречала в жизни. Может быть, она очень чего-то хотела, но этого не было в реальности", - высказалась певица о Матвеевой.

Карьера певицы

За несколько лет Юлия Матвеева познакомилась со многими российскими и зарубежными звездами. При этом она не забросила свою мечту о музыкальной карьере. В возрасте 20 лет она уехала в Швейцарию, где поступила в университет и стала записывать свой сольный альбом. У девушки был богатый ухажер, который подарил ей квартиру, машину и драгоценности. Если в детстве на Юлию свалился килограмм ирисок, то теперь – шикарная жизнь. Она ни в чем себе не отказывала и надеялась в скором времени блистать на сцене.

Тут в биографии Матвеевой снова всплывает Ольга Кормухина. Начинающая певица принесла ей свой первый альбом в надежде на поддержку и одобрение. Со слов Матвеевой, артистка послушала ее альбом, выдержала театральную паузу, а потом ударила ее в лицо. Хватит плодить "Ласковый май", возмутилась Кормухина. "Такого я не ожидала. Конечно, я сдачу не дала, но я так обиделась", - говорит монахиня Евфросинья, но уже не с обидой, а со смехом.

Где выступала Юлия Матвеева и какие песни она исполняла - это тайна, покрытая мраком. Во всяком случае, в СМИ и интернете не осталось ни одного упоминания о выступлении Матвеевой, ни одной ее фотографии и ни одного видео. Журналисты называют Матвееву бывшей певицей, но непонятно, была ли она певицей или только хотела ею стать.

Доподлинно известно, что в Цюрихе у девушки возникли серьезные проблемы с сердцем. Врачи настаивали на операции и не давали положительных прогнозов. Как рассказывала Матвеева, в тот момент она ударилась в религию, постриглась в монахини и поселилась в Богоявленско-Анастасинском женском монастыре Костромской епархии, чем спасла свою жизнь.

В последнем свое интервью НТВ она заявила, что болезнь постигла ее после того, как она заключила сделку с дьяволом. "И вроде сплю, вроде видение как наяву. И он мне говорит: я тебе все дам. И я спросила, чего он хочет взамен. И сказал: а ты отдай мне свою душу. И успех, и славу, и деньги ты мне даешь. А я тебе какую-то душу. Да забирай", - рассказала монахиня. - И в это время случилось страшное. Вдруг ни с того ни с сего в тело и душу вселяется какое-то смердючее, вонючее, черное, невидимое… Я от себя чувствовала этот запах".

Новая жизнь

В монастыре Матвеевой пригодились ее деловые качества. Она стала экономом, занималась хозяйством и за восемь лет приняла участие в восстановлении четырех женских монастырей. Кроме того, она руководила строительством трехэтажной резиденции одного священнослужителя. Монахиня Евфросинья несколько раз ездила в Иерусалим, в 1997 году она получила разрешение там поселиться. Женщина буквально влюбилась в этот город. Монахиня основала там два паломнических центра - Jerusalem Pilgrim Service и Jerusalem Holy Sepulchre Tours.

Последний центр организовывает эксклюзивные программы, в том числе венчание в святых местах и посещение ночного богослужения у Гроба Господня. Кроме того, компания Евфросиньи устраивает туры для знаменитостей, среди которых Борис Корчевников, Алла Пугачева и Максим Галкин.

По словам монахини, свои деньги она тратит в основном на благотворительность. "Келья в 500 метрах от Гроба Господня несравнима ни с какими золотыми дворцами. Ты немного помогаешь людям: восстанавливаешь монастыри, заботишься о паломниках - и потом тебе все возвращается сторицей", - говорила она. Однако известно, что и у монахини есть свои слабости: она ходит в кедах со стразами, носит сумку от Prada и ездит на Mercedes.

Журналисты в восторге от бурного прошлого монахини. Доходит до того, что молодую Евфросинью сравнивают с Ольгой Бузовой и Ксенией Собчак. Матвееву, судя по ее выступлениям в СМИ, такой образ устраивает. Она позиционирует себя как грешницу, которой удалось найти в жизни правильный путь и которая теперь имеет право критиковать всех и вся. В своем скандальном интервью НТВ, например, она раскритиковала покойных Жанну Фриске и Юлию Началу за "страстные песни". "Это погибельно все", - заявила монахиня, с удовольствием позируя перед камерой.