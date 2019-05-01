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В России отмечают Первомай

11:25
  • среда
  • 01 мая 2019

В Москве более 100 тыс. человек вышли на праздничные торжества

Сегодня в России и в ещё в 140 странах мира отмечают День международной солидарности трудящихся. В Праздник весны многие россияне по традиции открывают дачный сезон, но и на городских улицах красочно и многолюдно. В Москве Первомай объединил более сотни тысяч людей. Шествие профсоюзов в самом сердце столицы завершилось около получаса назад. Но торжества продолжаются, передает "ТВ Центр".

По Большой Ордынке, Москворецкому Мосту, колонна растянулась на несколько километров. В шествии приняли участи свыше 100 тыс. человек. Традиция, возрождённая спустя почти четверть века, сохранила свои масштаб и настроение.

"По доброй воле, без принуждения, в радостном порыве мы все встретились здесь, мы коллеги мы рады, что собрались сегодня здесь, при такой отличной погоде, при отличном настроении", рассказывают прохожие.

Шествие Московских профсоюзов — официальное название. Старшее поколение по привычке называет его демонстрацией трудящихся. Плечом к плечу работники крупнейших предприятий.

Одну из колонн возглавил мэр Москвы Сергей Собянин. В шествии приняли участие 45 профсоюзов. Первомай не просто праздник, но и хорошая возможность выразить свою позицию. Гигантский транспарант гласит: "За эффективную экономику в интересах человека труда!". 

"Настроение хорошее. После зимы город прибрали, помыли. У нас большие планы по масштабному строительству метро, дорог, реконструкции железных дорог. По реновации ветхого жилья, по благоустройству наших районов. Я уверен, что вместе с москвичами — талантливыми, трудолюбивыми, мы справимся с этой задачей. Спасибо, с праздником!"— поздравил мэр Москвы Сергей Собянин.

Громогласное "Мир Труд Май!" звучит сегодня по всей стране. В Москве праздник не заканчивается, весь день жителей и гостей столицы ждут развлечения, конкурсы, спортивные состязания. А уже 2 мая большинство россиян отправятся на маевки за город, набираться трудовых сил.

Виктор Прокушев, Константин Степанов-Молодов, "ТВ Центр"

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Участники первомайской демонстрации в Москве
Участники первомайской демонстрации на Красной площади в Москве
Участники первомайской демонстрации на Красной площади в Москве
Сергей Собянин принял участие в первомайской демонстрации
Сергей Собянин принял участие в первомайской демонстрации
Участники первомайской демонстрации в Москве
Участники первомайской демонстрации в Москве
Участники первомайской демонстрации в Москве
Участники первомайской демонстрации в Москве
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