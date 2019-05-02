ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Абхазии потушили загоревшуюся ночью школу

12:27
  • четверг
  • 02 мая 2019

Спасатели предотвратили распространение огня на соседние дома

В центре столицы Абхазии загорелась русская школа — около шести утра пламя охватило крышу здания. Спасатели сработали оперативно, не допустив распространения огня на соседние жилые дома.

Как сообщает "ТВ Центр", никто не пострадал. К этой минуте пожар потушен, но есть угроза обрушения перекрытий.

На месте происшествия побывали президент республики и министр образования. Построенное век назад здание школы серьезно пострадало во время грузино-абхазского конфликта и было восстановлено при финансовой помощи России в 2008 году.

Главное сегодня
Пожар в школе в Абхазии
Пожар в школе в Абхазии
Пожарные Абхазии на месте возгорания в школе в Сухуме
Пожарные Абхазии на месте возгорания в школе в Сухуме
Пожарные тушат возгорания в доме
Пожарные тушат возгорания в доме
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.