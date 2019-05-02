В Абхазии потушили загоревшуюся ночью школу

Спасатели предотвратили распространение огня на соседние дома

В центре столицы Абхазии загорелась русская школа — около шести утра пламя охватило крышу здания. Спасатели сработали оперативно, не допустив распространения огня на соседние жилые дома.

Как сообщает "ТВ Центр", никто не пострадал. К этой минуте пожар потушен, но есть угроза обрушения перекрытий.

На месте происшествия побывали президент республики и министр образования. Построенное век назад здание школы серьезно пострадало во время грузино-абхазского конфликта и было восстановлено при финансовой помощи России в 2008 году.