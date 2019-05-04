Команда Зеленского готовится к смотринам в Брюсселе

Советники избранного президента Украины ищут помощь на стороне

Советники избранного президента Украины Владимира Зеленского проинформировали в Брюсселе послов стран Евросоюза о первых шагах нового главы государства. Об этом сообщили в Telegram-канале команды Зеленского. Не обошлось без традиционной антироссийской риторики. В частности, вновь прозвучали тезисы об "агрессии" со стороны Москвы. Сами украинцы в преддверии инаугурации президента всё больше задаются вопросом: сможет ли он изменить курс, который проводил его предшественник, передает "ТВ Центр".

Назначить дату инаугурации избранного президента Украины Верховная Рада может на 19 мая. Зарегистрировано постановление с предложением провести торжество в эту дату, которая у многих ассоциируется с днем пионерии. Впрочем, судя по риторике Владимира Зеленского, становиться политическим первопроходцем в международной повестке он не намерен. Хотя его публикации в Facebook набирают всё больше негативных комментариев.

"Пожалуйста, не забывайте о том, что за вас в большинстве своём проголосовал весь Юго-Восток, мы надеялись, что после выборов страна возьмёт курс на мир и благополучие, а не на продолжение курса Порошенко-2", пишет Маргарита Викторовна.

"Не с того, Володя, Вы начали! Не будьте ещё одним Петрушкой, которого дёргают за верёвочки", продолжает Елена Ленина.

Евгений Пигуляк: "Если так будет продолжаться, то от Вашей поддержки народом останется малый процент".

Это реакция части украинцев, на слова Зеленского о том, что Украину и Россию ничего не связывает, кроме границы, и братских отношений между странами быть не может.

"По факту, если все пойдет как пойдет, он просто повторит "порошенкизацию" внешней политики и это очень опасно, если мы говорим о Российской Федерации. Потому что здесь сейчас открывалась возможности заново начать выстаивать отношения, не с конфликта, не с того чтобы повторять мемы Порошенко, а именно с более прагматичного подхода", — считает политолог Алексей Якубин.

По мнению украинских политологов, антироссийские выпады Зеленского являются основой его "разговора с Западом". Советники избранного президента майские праздники проводят в Брюсселе, где ведут активные консультации с представителями Евросоюза.

"Приоритетом для нас будет активизация работы Нормандского формата. Для нас важно не провести встречу как можно скорее, на наполнить ее смыслом. Кроме того, будет саммит Украина-ЕС, мы сейчас проговорили подготовку к этому саммиту", — рассказал советник избранного президента Украины Александр Данилюк.

В Конгрессе США публично перечислили четыре задачи избранного президента Украины. Это противодействие России в энергетической сфере. Политическая, дипломатическая и военно-техническая борьба с Москвой. Запад по-прежнему придерживается стратегии санкций, а не переговоров. Основа претензий ситуация в Донбассе, хотя всё чаще в украинском информпространстве звучат запретные тезисы.

"Внутренний гражданский конфликт, а что тут у нас непонятного? Слава богу, что он не распространился на всю территорию. Но он имеет "горячую" фазу на Донбассе и холодную фазу по всей остальной стране. "Холодная" фаза — это ненависть друг к другу, которая проявляется ввиду горячих каких-то событий, убийств", — заявил украинский бизнесмен Игорь Коломойский.

Очевидно, что в такой ситуации нужно искать малейшие возможности для выстраивания диалога. Показательно, что Зеленский никак не высказался по поводу пятилетней годовщины трагедии в Одессе. А ведь люди тогда были убиты именно за свои взгляды.

"Не знаю, о чём "долго думал" господин Зеленский, но я уверен, что украинцев и россиян объединяют: общая тысячелетняя история; общие славянские корни; общая православная вера; общая культура и язык; общей для нас стала и всегда будет Великая Победа", — сказал глава украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.

Испортить приближающийся праздник уже предложил глава украинского МИДа. По словам Павла Климкина, нужно пройти по улицам Киева с портретами цитата "замученных от сталинских репрессий украинцев". Однако подобные провокации случаются ежегодно, а шествие "Бессмертный полк" проходит всё равно. Запланирована акция и на наступающее 9 мая — общий для России и Украины День Победы.

Пётр Вершинин, Евгений Назарюк, "ТВ Центр"