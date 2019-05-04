ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мишенью "желтых жилетов" стал глава французского МВД

18:10
  • суббота
  • 04 мая 2019

В Париже сотни возмущенных граждан маршируют по улицам города

Традиционно субботние демонстрации "жёлтых жилетов" во Франции в этот раз начались с критики главы МВД. В Париже сотни человек маршируют по улицам города, скандируя "Кристоф Кастанер — лжец", передает "ТВ Центр".

Рапортуя о первомайских шествиях, он заявил, что якобы "жилеты" совершили нападение на одну из столичных больниц. На самом деле участники пытались укрыться в здании от силовиков.

Кастанер уже принёс публичные извинения. Но люди считают именно его ответственным за рост напряжённости и охотно салютуют пожарным, которые дежурят вдоль маршрута. Эту манифестацию "жилеты" проводят в поддержку медперсонала, а также граждан, которые не могут получить квалифицированную помощь врачей.

Ещё одна акция — против приватизации столичных авиа-терминалов, которая проходит в аэропорту имени Шарля де Голля.

Главное сегодня
Участники акции протеста "жёлтых жилетов" в Париже
Участники акции протеста "жёлтых жилетов" в Париже
Участники акции протеста "жёлтых жилетов" в Париже
Участники акции протеста "жёлтых жилетов" в Париже
Участники акции протеста "жёлтых жилетов" в Париже
Участники акции протеста "жёлтых жилетов" в Париже
Участники акции протеста "жёлтых жилетов" в Париже
Участники акции протеста "жёлтых жилетов" в Париже
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.