Мишенью "желтых жилетов" стал глава французского МВД

В Париже сотни возмущенных граждан маршируют по улицам города

Традиционно субботние демонстрации "жёлтых жилетов" во Франции в этот раз начались с критики главы МВД. В Париже сотни человек маршируют по улицам города, скандируя "Кристоф Кастанер — лжец", передает "ТВ Центр".

Рапортуя о первомайских шествиях, он заявил, что якобы "жилеты" совершили нападение на одну из столичных больниц. На самом деле участники пытались укрыться в здании от силовиков.

Кастанер уже принёс публичные извинения. Но люди считают именно его ответственным за рост напряжённости и охотно салютуют пожарным, которые дежурят вдоль маршрута. Эту манифестацию "жилеты" проводят в поддержку медперсонала, а также граждан, которые не могут получить квалифицированную помощь врачей.

Ещё одна акция — против приватизации столичных авиа-терминалов, которая проходит в аэропорту имени Шарля де Голля.