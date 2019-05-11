Владимир Путин забил 10 шайб в ворота соперников по НХЛ

"Легенды Хоккея" сразились со сборной Ночной лиги

Президент Владимир Путин сыграл за команду "Легенды хоккея" против сборной Ночной хоккейной лиги. Российская НХЛ, которая является крупнейшим в стране объединением любителей коньков и шайбы — завершила 8-й сезон. С идеей создания лиги, которая организовала бы вечерние турниры для работающих днём людей, выступил ранее сам глава государства. Сегодня в НХЛ входит почти тысяча команд из 76 регионов.

Трибуны сочинского ледового дворца "Большой" взрываются, потому что на льду президент. Традиционно - в свитере с 11-м номером на спине, передает "ТВ Центр".

Хоккеисты - приветствуют Владимира Путина ударами клюшек об лед. В составе команды президента — министр обороны Сергей Шойгу, саксофонист Игорь Бутман, ветераны хоккея - Вячеслав Фетисов, Павел Буре и Александр Могильный. Впереди — гала-матч между "Легендами хоккея" и сборной Ночной хоккейной лиги. Впрочем, главной звездой вечера является команда из Екатеринбурга, которая победила в 8 сезоне НХЛ.

"Это действительно успех. Почти тысяча команд сегодня играет в Ночной хоккейной лиге, 162 команды приехали сюда в Сочи на так называемую "финальную пульку". Это большая конкуренция. Я видел, как играют так называемые любители – здорово, просто здорово! Нашим звездам с вами не так легко справиться, тем более что я представляю ваши интересы там. Так что буду стремиться к тому, чтобы вы выглядели достойно", — сказал Владимир Путин.

Команда "Скон-Урал" получает из рук главы государства сертификат на строительство крытого ледового катка. Дальше — гимн России, а капелла в исполнении певицы Пелагеи и символическое вбрасывание при участии детей из команды по слэдж-хоккею. Игра начинается.

Глава государства открывает счет уже на второй минуте встречи. Атака красных продолжается. Шайбы влетают в ворота одна за другой. Рекордные 10 голов забивает президент. Второй по результативности - Сергей Шойгу, на его счету 3 шайбы. "Легенды хоккея" побеждают сборную Ночной лиги со счетом 14:7.

Впервые гала-матч в рамках Ночной хоккейной лиги провели еще в 2012-м. Саму же НХЛ создали годом ранее, по инициативе Путина. Так глава государства решил привлекать к спорту взрослых россиян. Сам он не раз участвовал в играх и вообще - старается тренироваться ежедневно. На этом матче, кстати, присутствовал и экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер, который наблюдал за происходящим с трибуны. После чего заметил, что российский президент находится в отличной спортивной форме.

Завершение турнира Ночной хоккейной лиги, по традиции, приурочено к майским праздникам. Игроки и зрители были под впечатлением прошедшего накануне Дня Победы и шествия "Бессмертного полка". Путин, который сам принимал в нём участие, отметил энтузиазм людей, не покидавших колонн даже когда в Москве начался ливень.

"Это меня, честно говоря, тоже немножко удивило. Несмотря на эту непогоду, практически ураган, люди всё равно шли по Красной площади. Когда вчера я увидел, что происходит, я бы добавил две вещи. Первое заключается в том, что когда люди идут по Красной площади и несут портреты своих родственников — участников Великой Отечественной войны, то они понимают, что они несут портреты героев. Ведь все участники войны, участники боевых действий, безусловно, и труженики тыла, безусловно, герои. Потому что в тылу люди умирали у станков, а что говорить о тех, кто воевал? Они все герои", — сказал Путин.

Он добавил, что эта стойкость подсознательно остается и в духе нынешних поколений.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"