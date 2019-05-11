На сцене выступили лауреаты легендарного российского музыкального конкурса "Красная гвоздика"

Знаменитые песни военных лет и музыкальные произведения молодых авторов — на Поклонной Горе прошёл масштабный концерт "Новые песни Победы", передает "ТВ Центр".

Он проводится в рамках композиторского марафона "Одна на всех Победа". На сцене выступили лауреаты легендарного российского музыкального конкурса "Красная гвоздика". Старейший в стране фестиваль национальной патриотической песни проходит уже более 45 лет.

Накануне в Москве дали праздничный артиллерийский салют в честь 75-ой годовщины освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков.

Советские войска выбили оккупантов из города 9-го мая 1944 года в результате массированного штурма. Уже на следующий день столица салютовала солдатам, матросам и офицерам 4-го Украинского полка и Приморской армии. В честь этого знакового события Великой Отечественной войны на Поклонной горе дали более двух тысяч залпов.