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На Поклонной Горе прошёл масштабный концерт "Новые песни Победы"

11:59
  • суббота
  • 11 мая 2019

На сцене выступили лауреаты легендарного российского музыкального конкурса "Красная гвоздика"

Знаменитые песни военных лет и музыкальные произведения молодых авторов — на Поклонной Горе прошёл масштабный концерт "Новые песни Победы", передает "ТВ Центр".

Он проводится в рамках композиторского марафона "Одна на всех Победа". На сцене выступили лауреаты легендарного российского музыкального конкурса "Красная гвоздика". Старейший в стране фестиваль национальной патриотической песни проходит уже более 45 лет.

Накануне в Москве дали праздничный артиллерийский салют в честь 75-ой годовщины освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков.

Советские войска выбили оккупантов из города 9-го мая 1944 года в результате массированного штурма. Уже на следующий день столица салютовала солдатам, матросам и офицерам 4-го Украинского полка и Приморской армии. В честь этого знакового события Великой Отечественной войны на Поклонной горе дали более двух тысяч залпов.

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