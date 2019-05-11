США сделали новый шаг в торговой войне с Китаем

Вашингтон повысил тарифы на импорт из Поднебесной

Экономическое давление США на Китай вновь будет усилено. По указанию американского президента Дональда Трампа Вашингтон запустил процесс увеличения ввозных пошлин на товары из Поднебесной, стоимостью $300 млрд, передает "ТВ Центр".

Накануне Вашингтон уже повысил тарифы, но на другую часть продукции, которая оценивается в $200 млрд. Таким образом, сборами по новой ставке — 25% вместо 10%, обложат почти весь импорт из Поднебесной.

Своё решение в Вашингтоне объяснили тем, что Пекин сорвал подписание торгового соглашения между двумя странами. По утверждению американской стороны, оно было практически готово.

В Китае заявили, что примут ответные меры, а на уступки в принципиальных вопросах не пойдут.