ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

США сделали новый шаг в торговой войне с Китаем

14:17
  • суббота
  • 11 мая 2019

Вашингтон повысил тарифы на импорт из Поднебесной

Экономическое давление США на Китай вновь будет усилено. По указанию американского президента Дональда Трампа Вашингтон запустил процесс увеличения ввозных пошлин на товары из Поднебесной, стоимостью $300 млрд, передает "ТВ Центр".

Накануне Вашингтон уже повысил тарифы, но на другую часть продукции, которая оценивается в $200 млрд. Таким образом, сборами по новой ставке — 25% вместо 10%, обложат почти весь импорт из Поднебесной.

Своё решение в Вашингтоне объяснили тем, что Пекин сорвал подписание торгового соглашения между двумя странами. По утверждению американской стороны, оно было практически готово. 

В Китае заявили, что примут ответные меры, а на уступки в принципиальных вопросах не пойдут.

Главное сегодня
Порт в Китае
Порт в Китае
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.