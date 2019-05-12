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На Камчатке спасли неделю дрейфовавших в Тихом океане рыбаков

13:09
  • воскресенье
  • 12 мая 2019

Они гребли к берегу с помощью лопаты

На Камчатке спасли рыбаков, которые шесть дней дрейфовали в Тихом океане, после того, как их лодка перевернулась в 150 километрах от берега, передает "ТВ Центр".

Трое мужчин вышли из Петропавловска-Камчатского почти неделю назад. Из-за сильного тумана они сбились с курса, а после шторма и вовсе оказались за бортом.

Им удалось зацепиться за лодку. С помощью подручных средств, а с собой была только лопата, они догребли до берега и вызвали спасателей. Те обнаружили только двоих рыбаков, третий пассажир - во время инцидента пропал.

Организованные поиски результатов не принесли.

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